Kicsapta a biztosítékot Putyin érvelése több országban is

Érkeznek a nemzetközi reakciók a találkozóra. 

Emmanuel Macron francia elnök szombat reggel telefonon egyeztetett Donald Trumppal és több európai partnerrel az alaszkai Trump-Putyin-találkozó után – közölte az Élysée-palota nyilatkozatban.

A beszélgetés egy órán át tartott, és további hét európai vezető is részt vett rajta, köztük Volodimir Zelenszkij, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb és Karol Nawrocki, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár – áll a közleményben.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes kijelentette: „Minden előrelépés a béke felé, mint ez is, jó hír. Ahogy Leó pápa mondta: szóljon a diplomácia a fegyverek helyett, és ezt ne akadályozza senki.”

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint „Vlagyimir Putyin ismét a jól ismert érveit ismételgette, például a háború úgynevezett gyökereit emlegette, ami valójában az illegális ukrajnai invázió orosz igazolása.” Hozzátette: fontos fenntartani a nyomást Oroszországon, és figyelembe venni Ukrajna igényeit.

Jan Lipavský cseh külügyminiszter úgy nyilatkozott, „örül, hogy Trump elnök próbálja megállítani a háborút”, de a Putyin sajtótájékoztatóján elhangzott konfliktus „gyökereiről” szóló orosz érvelést „propagandisztikus ostobaságnak” nevezte. A probléma az orosz imperializmus, nem pedig Ukrajna szabadságvágya” – mondta. Végül hozzátette, ha Putyin komolyan gondolná a béketárgyalásokat, nem támadta volna egész nap Ukrajnát.

Dovilė Šakalienė litván védelmi miniszter azzal vádolta Putyint, hogy a sajtótájékoztatón „ismét ködösítéssel és burkolt fenyegetésekkel” illette Ukrajnát és Európát, amikor arról beszélt, hogy reméli: az országok „nem próbálják majd szabotálni a tárgyalásokat.”

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Orbán Viktor szerint a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Ukrajnát újabb támadás érte az alaszkai csúcstalálkozó alatt

Szijjártó Péter dörzsöli a tenyerét: itt a kormány reakciója Trump és Putyin találkozójára

Megérkezett pénteken Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínére, az alaszkai Anchorage-be.

Zelenszkij az alaszkai csúcs előtt: „Számítunk Amerikára”

