Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Folytatják az egyeztetéseket Ukrajna csatlakozásáról.

Az Európai Unió az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának Lvivben tartott informális ülésén bejelentette, hogy új, technikai jellegű egyeztetési folyamatot indít Ukrajnával, ami nem esik magyar vétó alá – számolt be róla a 444.hu.

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa megerősítette, hogy Ukrajna és az EU mostantól olyan technikai folyamatba lépett, ami nem akadályozható a magyar vétóval.

Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere szerint ez a megoldás lényegében a magyar vétó ideiglenes megkerülését jelenti. A tárgyalási fejezetek lezárásához továbbra is az összes uniós tagállam egyhangú hozzájárulása szükséges, amit nem lehet kikerülni.

