Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Az Európai Unió az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának Lvivben tartott informális ülésén bejelentette, hogy új, technikai jellegű egyeztetési folyamatot indít Ukrajnával, ami nem esik magyar vétó alá – számolt be róla a 444.hu.

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa megerősítette, hogy Ukrajna és az EU mostantól olyan technikai folyamatba lépett, ami nem akadályozható a magyar vétóval.

Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere szerint ez a megoldás lényegében a magyar vétó ideiglenes megkerülését jelenti. A tárgyalási fejezetek lezárásához továbbra is az összes uniós tagállam egyhangú hozzájárulása szükséges, amit nem lehet kikerülni.