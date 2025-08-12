2p
Külpolitika Izrael Sziget Zrt.

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap – így üzent a Szigeten az északír botránytrió

mfor.hu

Még ha csak virtuálisan is.

Virtuális üzenetet küldött a magyar kormány által Magyarország területéről három évre kitiltott Kneecap a Sziget bulizóinak a fesztivál hétfői zárónapján, adta hírül az Index.

Az északír raptrió este 9 óra körül osztotta meg az Instagram oldalán, hogy 11 óra után pár perccel üzenni fog a közönségnek a The Buzz színpadnál, Casey Lowery koncertje alatt. A jelzett időpontban az angol zenész megállította a koncertet, és felvezette az északírek üzenetét, amely egy, a színpadon levetített videó formájában jutott el a jelenlévőkőhöz.  

A Kneecap többek között azt írta: „Azt kívánjuk, bár veletek lehetnénk a világ egyik legjobb fesztiválján, az első európai fesztiválon, ahol a Kneecap valaha játszott. De egy gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor miatt nem tudunk.”

Mint fogalmaztak, „soha egyetlen országban sem ítéltek el minket bűncselekményért. De felhívjuk a figyelmet az elnyomásra. Amiért kritizáltuk Izrael népirtó kampányát, Viktor három évre kitiltott minket a gyönyörű országotokból. Izrael népirtást végez a palesztin emberek ellen. Orbán Viktor és a kormánya ezt támogatja”.

Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor és kormánya „megpróbálta leállítani Budapesten a Pride-ot. Nem sikerült nekik. Össze kell fognunk. Ellenezd Orbánt, ellenezd Izraelt, ellenezd a népirtást. Szabad Palesztina!”

A színpad előtt volt, aki palesztin zászlót lobogtatott, miközben zúgott a „Free, free Palestine” (Szabad Palesztinát!),  valamint a „Fuck Orbán!” rigmus.

A Kneecap együttest a magyar kormány „antiszemitizmus” és „a terrorizmus támogatásának” vádjával tiltotta ki Magyarország területéről. A zenekar kritikusai többek között azt rótták fel neki, hogy egyik tagjuk egy koncerten Hezbollah- és Hamász-zászlót lengetett (a két iszlamista szervezetet Nyugaton terrorcsoportként sorolják be). A kormány annak ellenére döntött a kitiltás mellett, hogy Sziget főszervezője kitartott az északír csapat mellett.  

A Kneecap a fesztivál előtt világossá tette:  „Nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Elítélünk minden civilek elleni támadást – mindig. Ez soha nem elfogadható.”  

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Elárulta a miniszterelnök, miért nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot, és hogy mit csinálna helyette.

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Megkérdezte a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök, hogy győzhet-e Ukrajna. Trump és Zelenszkij is beszélt a csúcstalálkozó előtti várakozásairól.

Így kerülte meg az Oroszországgal szembeni szankciókat egy budapesti rakétamérnök

Így kerülte meg az Oroszországgal szembeni szankciókat egy budapesti rakétamérnök

Pestszentlőrincről menedzselte a kazahsztáni helikopter-javításokat egy nyugállományú alezredes. A cégének tavaly félmilliárd forint feletti bevétele volt, szinte kizárólag exportértékesítésből. A Honvédelmi Minisztérium az Mfornak elmondta: 2022 óta nem üzleteltek a céggel.

Trump elmondta, mit vár a nagy találkozástól Putyinnal

Trump elmondta, mit vár a nagy találkozástól Putyinnal

Alapvetően reményteljesen nyilatkozott.

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

A befolyt orosz kamatok terhére.

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Az Eurostat közzétette, hogy az egyes uniós országok hány ukrán menekültnek adnak ideiglenes védelmi státuszt.

Érik Trump Nobel-békedíja?

Érik Trump Nobel-békedíja?

A NATO főtitkára és Ukrajna amerikai nagykövete is elismerését fejezte ki az amerikai elnöknek, hogy összehozta a pénteki „békecsúcsot”.

Napokon belül találkozhat Zelenszkij Putyinnal?

Napokon belül találkozhat Zelenszkij Putyinnal?

Az ukrán elnökkel bővülhet az augusztus 15-ére, péntekre eredetileg Trump és Putyin között meghirdetett eszmecsere.

Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen: 47 darab Sahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint két Iszkander-K rakétát indítottak- jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint két halálos áldozata és több sérültje van.

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168