Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap – így üzent a Szigeten az északír botránytrió

Virtuális üzenetet küldött a magyar kormány által Magyarország területéről három évre kitiltott Kneecap a Sziget bulizóinak a fesztivál hétfői zárónapján, adta hírül az Index.

Az északír raptrió este 9 óra körül osztotta meg az Instagram oldalán, hogy 11 óra után pár perccel üzenni fog a közönségnek a The Buzz színpadnál, Casey Lowery koncertje alatt. A jelzett időpontban az angol zenész megállította a koncertet, és felvezette az északírek üzenetét, amely egy, a színpadon levetített videó formájában jutott el a jelenlévőkőhöz.

A Kneecap többek között azt írta: „Azt kívánjuk, bár veletek lehetnénk a világ egyik legjobb fesztiválján, az első európai fesztiválon, ahol a Kneecap valaha játszott. De egy gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor miatt nem tudunk.”

Mint fogalmaztak, „soha egyetlen országban sem ítéltek el minket bűncselekményért. De felhívjuk a figyelmet az elnyomásra. Amiért kritizáltuk Izrael népirtó kampányát, Viktor három évre kitiltott minket a gyönyörű országotokból. Izrael népirtást végez a palesztin emberek ellen. Orbán Viktor és a kormánya ezt támogatja”.

Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor és kormánya „megpróbálta leállítani Budapesten a Pride-ot. Nem sikerült nekik. Össze kell fognunk. Ellenezd Orbánt, ellenezd Izraelt, ellenezd a népirtást. Szabad Palesztina!”

A színpad előtt volt, aki palesztin zászlót lobogtatott, miközben zúgott a „Free, free Palestine” (Szabad Palesztinát!), valamint a „Fuck Orbán!” rigmus.

A Kneecap együttest a magyar kormány „antiszemitizmus” és „a terrorizmus támogatásának” vádjával tiltotta ki Magyarország területéről. A zenekar kritikusai többek között azt rótták fel neki, hogy egyik tagjuk egy koncerten Hezbollah- és Hamász-zászlót lengetett (a két iszlamista szervezetet Nyugaton terrorcsoportként sorolják be). A kormány annak ellenére döntött a kitiltás mellett, hogy Sziget főszervezője kitartott az északír csapat mellett.

A Kneecap a fesztivál előtt világossá tette: „Nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Elítélünk minden civilek elleni támadást – mindig. Ez soha nem elfogadható.”