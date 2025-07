Kicsi, európai és békés – Szijjártó Péter is példának hozta fel

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az andorrai kollégájával, Imma Tor Fausszal tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy bár a két ország igen eltérő jellemzőkkel bír, s nincs is közel egymáshoz, Magyarország és Andorra kifejezetten hasonló álláspontot képvisel a világot jelenleg feszítő gondok tekintetében – számolt be róla az MTI.

Andorra a Pireneusok völgyében fekszik

Fotó: Wikipédia

Nem nagy országok

„Mindkettőnk érdeke, hogy a nemzetközi politika térjen vissza a kölcsönös tisztelet talajára, mert ha ez nem történik meg, annak olyan negatív következményei lehetnek, amelyek különösen súlyosan jelentkeznek a nem nagy országok esetében” – mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a két ország egy jól működő Európai Unióban érdekelt, amely segíti a nemzetgazdaságok teljesítményét. „Olyan Európai Unióban, amely nem politikai nyomásgyakorlásból áll, olyan Európai Unióban, amely nem elnyomja, hanem tiszteli és megerősíti a nemzeti jellemzőket” – sorolta.

Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy az EU megerősítésének fontos eszköze a külkapcsolatok erősítése az olyan országokkal, amelyekkel az együttműködés erősíti, nem pedig gyengíti a közösséget.

Erre kiváló példaként említette Andorrát, és elmondta, hogy Magyarország ezért azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió végre valahára írja alá az országgal már letárgyalt társulási megállapodást.

Pozitív példa

„Andorra gazdasági teljesítménye jól láthatóan hozzáadna az európai gazdasági teljesítményhez, Andorra költségvetése egyensúlyban, sőt pozitív tartományban van, évente tízmillió turistát fogadnak, nagyrészt Európából, euróval fizetnek, szóval nem látjuk az okát annak, ami miatt ezt a társulási megállapodást ne lehetne aláírni” – jelentette ki.

A miniszter végül arra is kitért, hogy mindkét ország ragaszkodik a szuverenitásához, többek között abban a kérdésben is, hogy ők határozzák meg, kiket engednek be a területükre, és határozottan fellépnek az illegális bevándorlással szemben.

„A szuverenitást nagyon fontosnak tartjuk a gazdaság, az adózás terén is. Andorra és Magyarország versenyképességét is nagymértékben megalapozzák az alacsony adók, ezért nem fogadjuk el, hogy bárki kívülről erőszakoljon ránk bármilyen adóemelést” – jelentette ki Szijjártó Péter.