Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

A Magyar Hang megkeresésére Ukrajna budapesti nagykövetsége adatokat közölt az ukrán hadseregben szolgáló magyarok számáról, köztük az elesettekről is.

A követség szerint hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, önkéntesek adatai alapján a portálnak megküldött válaszban elárulták: a hadseregben ma 520-530 magyar származású katona szolgál. A legmagasabb rangot Robert Brovgyi »Magyar« tölti be, ő az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka.

A konzulátus az elesettek számáról is közölt adatok, mint írták, eddig 72-77 magyar származású katona halhatott meg. Arra is kitértek, hogy amikor Oroszország 2014-ben indított háborút Ukrajna ellen, akkor a kárpátaljaiak közül egy magyar származású katona esett el elsőként, ahogy 2022-ben is ez történt.