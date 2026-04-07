Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli tájékoztatón az adminisztráció több illetékes vezetőjével együtt számolt be a katonai művelet részleteiről, amelyet mélyen az ellenséges területen hajtottak végre emberveszteség nélkül, mindkét katonát sikeresen kimenekítve. A katonai kutató- és mentőakciót Donald Trump „történelmiként” értékelte.

Az elnök felidézte, hogy csütörtökön Isfahan térségében vállról indítható rakéta találta el az Irán elleni katonai műveletben részt vevő F-15-ös vadászrepülőt, amelynek kéttagú legénysége katapultált, de egymástól távol ért földet. Az elnök elmondása szerint a gép pilótáját fényes nappal, egy hétórás művelet során az ellenséges területről helikopterrel mentették ki még pénteken.

A gép legénységének ezredesi fokozatban szolgáló másik tagja súlyosan megsérült a földet éréskor, ennek ellenére mintegy kétezer méter szintkülönbséget leküzdve a közeli hegyvidéken rejtőzött el, ahol vészjelzést adott le – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a két különálló mentőakcióban résztvevő, alacsonyan közlekedő repülők, drónok és helikopterek több alkalommal keveredtek ellenséges tűzbe. Az elnök a részletekről szólva elmondta, hogy a helyszínen összeszerelhető, jól manőverező helikoptereket is bevetettek a művelet során. A műveletben részt vevő, iráni területen leszállt két nagy C-130-as szállítórepülőgépet az amerikai egységek maguk semmisítették meg, miután a puha talajról a nagy testű gépek nem tudtak ismét felszállni. A személyzetet ugyanakkor egy másik, kisebb súlyú repülőgép a fedélzetére vette – tette hozzá.

Az elnök „húsvéti csodaként” emlegette a katonai mentőakciót, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyomozás indult, és bűntetőeljárás elé nézhet az a személy, aki a katonai művelet sikerét veszélyeztetve a hétvégén a médiának információkat szivárogtatott ki a második eltűnt katonáról.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón „közel tökéletes katonai teljesítménynek” nevezte a mentőakciót. Elmondta, hogy az F-15-ös legénységének második tagja a Zagrosz-hegység egy hasadékában rejtőzködött mintegy két napon át, amíg a mentőegységek megtalálták. Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy a katonai mentőakció húsvét vasárnapján zárult, amikor 50 órával az F-15-ös vadászrepülőgép lezuhanása után annak mindkét tagja baráti területen volt. John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója elmondta, hogy a sikeres mentőakció érdekében több figyelemelterelő műveletet is végrehajtottak, mert az iráni hatóságok is nagy erőket mozgósítottak a rejtőzködő amerikai katonák kézre kerítése érdekében, és nagy összegű fejpénzt is kitűztek a két napon át iráni területen bujkáló amerikai ezredesre.

Hétfőn az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közleményben cáfolta az iráni Iszlám Forradalmi Gárda állítását arról, hogy a USS Tripoli rohamhajó találatot kapott és visszahúzódott az Indiai-óceán déli vizeire. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs bejelentése szerint a partraszállás támogatására is képes hadihajó fedélzetén több ezer katonával változatlanul az Arab-öbölben tartózkodik, és támogatja az amerikai haderő Irán elleni katonai offenzíváját, a Hatalmas Harag Műveletet (Operation Epic Fury).