Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Háború Irán Iráni válság

Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

mfor.hu

Az amerikai haderő mintegy százötven repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén – közölte Donald Trump hétfőn.

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli tájékoztatón az adminisztráció több illetékes vezetőjével együtt számolt be a katonai művelet részleteiről, amelyet mélyen az ellenséges területen hajtottak végre emberveszteség nélkül, mindkét katonát sikeresen kimenekítve. A katonai kutató- és mentőakciót Donald Trump „történelmiként” értékelte. 

Az elnök felidézte, hogy csütörtökön Isfahan térségében vállról indítható rakéta találta el az Irán elleni katonai műveletben részt vevő F-15-ös vadászrepülőt, amelynek kéttagú legénysége katapultált, de egymástól távol ért földet. Az elnök elmondása szerint a gép pilótáját fényes nappal, egy hétórás művelet során az ellenséges területről helikopterrel mentették ki még pénteken. 

A gép legénységének ezredesi fokozatban szolgáló másik tagja súlyosan megsérült a földet éréskor, ennek ellenére mintegy kétezer méter szintkülönbséget leküzdve a közeli hegyvidéken rejtőzött el, ahol vészjelzést adott le – hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a két különálló mentőakcióban résztvevő, alacsonyan közlekedő repülők, drónok és helikopterek több alkalommal keveredtek ellenséges tűzbe. Az elnök a részletekről szólva elmondta, hogy a helyszínen összeszerelhető, jól manőverező helikoptereket is bevetettek a művelet során. A műveletben részt vevő, iráni területen leszállt két nagy C-130-as szállítórepülőgépet az amerikai egységek maguk semmisítették meg, miután a puha talajról a nagy testű gépek nem tudtak ismét felszállni. A személyzetet ugyanakkor egy másik, kisebb súlyú repülőgép a fedélzetére vette – tette hozzá. 

Az elnök „húsvéti csodaként” emlegette a katonai mentőakciót, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyomozás indult, és bűntetőeljárás elé nézhet az a személy, aki a katonai művelet sikerét veszélyeztetve a hétvégén a médiának információkat szivárogtatott ki a második eltűnt katonáról.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón „közel tökéletes katonai teljesítménynek” nevezte a mentőakciót. Elmondta, hogy az F-15-ös legénységének második tagja a Zagrosz-hegység egy hasadékában rejtőzködött mintegy két napon át, amíg a mentőegységek megtalálták. Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy a katonai mentőakció húsvét vasárnapján zárult, amikor 50 órával az F-15-ös vadászrepülőgép lezuhanása után annak mindkét tagja baráti területen volt. John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója elmondta, hogy a sikeres mentőakció érdekében több figyelemelterelő műveletet is végrehajtottak, mert az iráni hatóságok is nagy erőket mozgósítottak a rejtőzködő amerikai katonák kézre kerítése érdekében, és nagy összegű fejpénzt is kitűztek a két napon át iráni területen bujkáló amerikai ezredesre. 

Hétfőn az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közleményben cáfolta az iráni Iszlám Forradalmi Gárda állítását arról, hogy a USS Tripoli rohamhajó találatot kapott és visszahúzódott az Indiai-óceán déli vizeire. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs bejelentése szerint a partraszállás támogatására is képes hadihajó fedélzetén több ezer katonával változatlanul az Arab-öbölben tartózkodik, és támogatja az amerikai haderő Irán elleni katonai offenzíváját, a Hatalmas Harag Műveletet (Operation Epic Fury).

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Ukrajna már tudni véli, ki áll a szerbiai akció mögött

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Hormuzi-szoros

Irán bejelentette: új rend lesz a Hormuzi-szorosnál

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

Szijjártó Péternek van egy tippje arról, ki állhat a szerbiai vezetékrobbantás tervének hátterében

Szerinte a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG