Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

Egy brooklyni börtönben tartják őrizetben Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

Maduro és felesége ebben az épületben kapott szállást

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.