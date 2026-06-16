Kiderült, melyik svájci városban köti a békeegyezményt az Egyesült Államok és Irán

Bár az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance Genfet emlegette az amerikai-iráni egyezmény helyszíneként, egy másik svájci városban, Bürgenstockban fogják azt aláírni – tudta meg a svájci Blick. Az értesülést a svájci külügyminisztérium is megerősítette.

A pénteki találkozónak egy luxusüdülő ad otthont a Luzerni-tó partján, az ingatlan a katari állam befektetési alapjának tulajdona. Közvetítőként Pakisztán és Katar tisztviselői is részt vesznek az eseményen.

Ha Irán betartja az egyezményben foglaltakat, akkor hozzáférhet egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, és lehetőség nyílik a befagyasztott iráni vagyon visszaszerzésére is.

Bürgenstockban nemrég egy sikertelen békekonferencia is lezajlott: két éve itt próbáltak meg megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.