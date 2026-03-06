1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Külpolitika Dubaj Egyesült Arab Emírségek Egyiptom

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

mfor.hu

Egyiptomi idő szerint este 7-kor Sarm es-Sejkből, illetve fél 10 körül Dubajból is indul mentesítő járat Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter.

Este fél 10 körül indulhat a FlyDubai mentesítő járata Budapestre, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Hozzátette: a repülőgépen alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek utaznak. Ezzel együtt ma két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe péntek reggel szállt fel. 

Helyi idő szerint 19 órakor Sarm es-Sejkből is indul egy mentesítő járat Budapestre, ezen várhatóan 70 ember utazhat.

A közel-keleti országok a légtereik jelentős részét továbbra is zárva tartják. Az Mfor arról is beszámolt, hogy szombaton és vasárnap két-két mentesítő járat indul Rijádból Budapestre, hétfőn pedig az ománi Maszkatból is hazahozzák az ott rekedt magyar állampolgárokat.

