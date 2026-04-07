Kiderült, mi az egyik oka JD Vance látogatásának

Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és JD Vance.

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából – írja a PénzcentrumBloombergre hivatkozva.

JD Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatása során Magyarország mintegy 500 millió dollár értékben állapodhat meg félmillió tonna amerikai kőolaj megvásárlásáról. A hazai fogyasztás közel 6,7 százalékát fedező üzlet a két ország közötti, egyre bővülő energetikai együttműködés legújabb állomása.

Sajtóértesülések szerint a szerződést a Mol írja alá. A megállapodás részleteit Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance közös sajtótájékoztatóján jelenthetik be.

A mostani beszerzés szervesen illeszkedik abba a szélesebb körű partnerségbe, amelyről a magyar kormányfő tavaly novemberi, Fehér Ház-i látogatásakor egyeztek meg. Ennek keretében a felek korábban egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-beszerzési (LNG) szerződést kötöttek.

Ez lehet az egyik oka a látogatásnak
Ezenfelül 114 millió dollár értékben állapodtak meg a paksi atomerőmű fűtőelemeinek megvásárlásáról az amerikai Westinghouse vállalattól. Emellett szándéknyilatkozatot írtak alá akár tíz, összesen 20 milliárd dollár értékű kis teljesítményű moduláris reaktor (SMR) beszerzéséről is. Az egyezségek részeként Washington mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.

Az Egyesült Államok egy másik stratégiai tranzakcióban is támogatja a magyar olajipari vállalatot. A Mol ugyanis a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban lévő orosz Gazprom Nyefty-részesedést kívánja felvásárolni. Washington az üzlet sikeres lezárása érdekében a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet.

Szijjártó Péter és JD Vance

Így érkezett meg JD Vance Budapestre

Leszállt az amerikai alelnök különgépe, Szijjártó Péter fogadta. 

JD Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

JD Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

JD Vance már repülőgépen ül, Ukrajnáról és Európáról tervez tárgyalni a magyar miniszterelnökkel. 

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

Az amerikai haderő mintegy százötven repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén – közölte Donald Trump hétfőn.

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Ukrajna már tudni véli, ki áll a szerbiai akció mögött

Ukrajna már tudni véli, ki áll a szerbiai akció mögött

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Hormuzi-szoros

Irán bejelentette: új rend lesz a Hormuzi-szorosnál

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

Szijjártó Péternek van egy tippje arról, ki állhat a szerbiai vezetékrobbantás tervének hátterében

Szijjártó Péternek van egy tippje arra, hogy ki akarhatta felrobbantani a Török Áramlatot

Szerinte a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást.

