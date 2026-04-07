Kiderült, mi az egyik oka JD Vance látogatásának

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából – írja a Pénzcentrum a Bloombergre hivatkozva.

JD Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatása során Magyarország mintegy 500 millió dollár értékben állapodhat meg félmillió tonna amerikai kőolaj megvásárlásáról. A hazai fogyasztás közel 6,7 százalékát fedező üzlet a két ország közötti, egyre bővülő energetikai együttműködés legújabb állomása.

Sajtóértesülések szerint a szerződést a Mol írja alá. A megállapodás részleteit Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance közös sajtótájékoztatóján jelenthetik be.

A mostani beszerzés szervesen illeszkedik abba a szélesebb körű partnerségbe, amelyről a magyar kormányfő tavaly novemberi, Fehér Ház-i látogatásakor egyeztek meg. Ennek keretében a felek korábban egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-beszerzési (LNG) szerződést kötöttek.

Ez lehet az egyik oka a látogatásnak

Ezenfelül 114 millió dollár értékben állapodtak meg a paksi atomerőmű fűtőelemeinek megvásárlásáról az amerikai Westinghouse vállalattól. Emellett szándéknyilatkozatot írtak alá akár tíz, összesen 20 milliárd dollár értékű kis teljesítményű moduláris reaktor (SMR) beszerzéséről is. Az egyezségek részeként Washington mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.

Az Egyesült Államok egy másik stratégiai tranzakcióban is támogatja a magyar olajipari vállalatot. A Mol ugyanis a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban lévő orosz Gazprom Nyefty-részesedést kívánja felvásárolni. Washington az üzlet sikeres lezárása érdekében a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet.