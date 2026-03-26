Kiderült mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Irán 10 olajszállító tartályhajó áthaladását engedélyezi a Hormuzi-szoroson, ami a tárgyalások során tett nyilvánvaló jóakarat gesztusa – számol be róla a Reuters.

Politikailag még sokba kerülhet az iráni háború Trumpnak

Trump a Fehér Házban tartott kabinetülésen tette ezeket a megjegyzéseket, részletesebben kifejtve azt, amit korábban Irán „ajándékának” nevezett.

„Azt mondták, hogy megmutatjuk nektek, hogy komolyak és eltökéltek vagyunk, és eldöntöttük, nyolc olajszállító hajót, nyolc nagy olajszállító hajót fogunk engedni nektek” – mondta Trump. „Azt hiszem, igazuk volt, és komolyak voltak, és azt hiszem, pakisztáni zászló alatt hajóztak... Végül 10 hajó lett belőle.”

A Fehér Ház nem reagált azonnal a hajókkal kapcsolatos további részletek iránti megkeresésre. Trump megjegyzései akkor hangzottak el, amikor nyomást gyakorolt Iránra, hogy egyezzen bele egy olyan megállapodásba, amely megszüntetné a tengeri szűk keresztmetszetet és véget vetne nukleáris programjának.

Az Egyesült Államok elnöke kedden zavarba ejtett néhány szakértőt, amikor azt állította, hogy Irán drága, energiával kapcsolatos engedményt adott az Egyesült Államoknak. Akkoriban nem volt hajlandó megmondani, hogy pontosan mire gondolt.

„Adtak nekünk egy ajándékot, és az ajándék ma megérkezett, és egy nagyon nagy ajándék volt, hatalmas összeget ért” – mondta Trump akkor az újságíróknak.