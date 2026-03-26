Kiderült mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Az amerikai elnök kedden jelentette be, hogy ajándékot kapott, de eddig titkolta mi lehet az.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Irán 10 olajszállító tartályhajó áthaladását engedélyezi a Hormuzi-szoroson, ami a tárgyalások során tett nyilvánvaló jóakarat gesztusa – számol be róla a Reuters.

Politikailag még sokba kerülhet az iráni háború Trumpnak
Trump a Fehér Házban tartott kabinetülésen tette ezeket a megjegyzéseket, részletesebben kifejtve azt, amit korábban Irán „ajándékának” nevezett.

„Azt mondták, hogy megmutatjuk nektek, hogy komolyak és eltökéltek vagyunk, és eldöntöttük, nyolc olajszállító hajót, nyolc nagy olajszállító hajót fogunk engedni nektek” – mondta Trump. „Azt hiszem, igazuk volt, és komolyak voltak, és azt hiszem, pakisztáni zászló alatt hajóztak... Végül 10 hajó lett belőle.”

A Fehér Ház nem reagált azonnal a hajókkal kapcsolatos további részletek iránti megkeresésre. Trump megjegyzései akkor hangzottak el, amikor nyomást gyakorolt Iránra, hogy egyezzen bele egy olyan megállapodásba, amely megszüntetné a tengeri szűk keresztmetszetet és véget vetne nukleáris programjának.

Az Egyesült Államok elnöke kedden zavarba ejtett néhány szakértőt, amikor azt állította, hogy Irán drága, energiával kapcsolatos engedményt adott az Egyesült Államoknak. Akkoriban nem volt hajlandó megmondani, hogy pontosan mire gondolt.

„Adtak nekünk egy ajándékot, és az ajándék ma megérkezett, és egy nagyon nagy ajándék volt, hatalmas összeget ért” – mondta Trump akkor az újságíróknak.

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Az iráni külügyminisztert és a parlament elnökét levették halállistájukról, hogy legyen kivel tárgyalniuk az amerikaiaknak – állítja egy pakisztáni forrás.

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az iráni háború Magyarországra

Az iráni háborút az új világrend részeként kell értelmezni, ahol a nagyhatalmak ismét a saját nemzeti érdekeik szerint cselekszenek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Mario Nawfal amerikai politikai kommentátornak adott interjújában.

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség.

Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Újabb ütést vittek be az uktán drónok atz orosz olajiparnak

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

ATV, Wéber Balázs

Mi már régóta tudjuk, milyen gyakran telefonál Szijjártó Péter Lavrovval

Erről ő maga beszélt két évvel ezelőtt laptársunknak.  

