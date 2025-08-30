Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Külpolitika Európai Unió Hadügy, védelem, honvédelem Orosz-ukrán konfliktus Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Kiderült, miért kapott Orbán Viktor minisztere Brüsszeltől a fejére

mfor.hu

Két ügyben is bot lehetett a küllők között Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombaton több posztban is beszámolt az uniós védelmi miniszterek szombati találkozójáról. Miután reggel még arról beszélt, hogy voltak a magyar álláspontot támogató hangok is a tárgyaláson, később már az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas ellene intézett „példátlan támadásáról” számolt be.

Arról viszont, hogy pontosan milyen kérdésekben is ütköztek az álláspontok, a magyar miniszter csak általánosságban beszélt. Kaja Kallas viszont még korábban elmondta, hogy két kérdésben is Magyarország blokkolja a közös uniós fellépést – azon túl is, hogy a magyar kormány egyedüli tagállamként nem írta alá a csütörtöki véres, Kijev elleni orosz légitámadást elítélő nyilatkozatot.

A Politico tudósítása szerint az egyik vitás kérdés az ukrán haderő katonáinak Ukrajnán belüli kiképzése. Az uniós tagállamok többsége támogatná, hogy egy fegyverszünet esetén erre sor kerülhessen (jelenleg több uniós ország saját területén képez ki ukrán katonákat), és ez része lehetne az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáknak is.

Azonban ehhez meg kellene változtatni a kiképzőmisszió felhatalmazását, amelyhez a 27 uniós tagállam egységes jóváhagyása kellene – márpedig ez lehetőséget ad Magyarországnak, hogy vétóval blokkolja a döntést.

A másik vitás kérdés az Európai Békekeret fennmaradó forrásainak Ukrajna részére történő fegyvervásárlásra történő felhasználása. A keretben mintegy 6,6 milliárd eurónyi összeg állna rendelkezésre – ám a magyar kormány blokkolja a pénz elköltését.

„Minden ország felvetette ma [pénteken] a forrás felszabadítását; nem kell részt venned benne, de hagyd másoknak, hogy megtegyék. A Békekeret blokkolásának fenntartását semmi sem igazolja”

- fogalmazott Kallas.

Az uniós főképviselő Orbán Viktor támogatásának megszerzése érdekében azzal is próbálkozott, hogy a Donald Trumphoz közismerten szívesen igazodó magyar miniszterelnöknek azzal édesítse meg a pirulát, hogy a pénzt az amerikai elnök által javalsolt formában, Ukrajnának szánt amerikai fegyverek vásárlására költsék el.

A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások után a magyar kormány azt helyezte kilátásba, hogy amennyiben Brüsszel nem áll ki Magyarország mellett, blokkolni fog olyan ügyeket, amelyben vétólehetősége van.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Nem teljesülnek a feltételek.

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Szalay-Bobrovnicky Kristóf legalábbis így értékelte, amit Kaja Kallas uniós főképviselő tett.

Kivégezték az ukrán parlament volt elnökét

Lvivben történt a merénylet.

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Alaposan körbeudvarolta vendéglátóját az orosz elnök.

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Erre vajon mit lép a magyar kormány? Újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Szent-Ivány István: kitüntetés a magyar kitiltás

Szent-Iványi István: kitüntetés a magyar kitiltás

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

Csak a magyar kormány nem ítélte el a kijevi orosz vérengzést

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Netanjahuhoz fordult segítségért

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Két túsz holttestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168