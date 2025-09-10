Kiderült, minimum mennyi orosz drón repült be Lengyelországba

Mint mondta, a lengyel légteret „nagy számban” sértették meg orosz drónok szerdára virradó éjjel. Azokat, amelyek fenyegetést jelentettek, a „lengyel és NATO-pilóták lelőtték”.

„Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területe felett. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet. Nem tudunk sérültekről”, fogalmazott a BBC szerint. A drónok felkutatása és begyűjtése folyamatban van.

A lengyel miniszterelnök hozzátette, hogy valószínűleg „széleskörű provokáció” történt Oroszország részéről. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs ok pánikra, és kapcsolatban van a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval.

A lengyel hadsereg befejezte a drónok miatt indított műveletet, az ideiglenesen lezárt nemzetközi repülőterek pedig ismét kinyitottak.

Az ukkrán légierő eközben azt közölte, hogy Oroszország 415 drónnal és 42 robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, „nyolc ellenséges drón” pedig átlépte az ukrán határt Lengyelország irányába. Moszkva még nem kommentálta a történteket.