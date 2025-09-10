Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus

Kiderült, minimum mennyi orosz drón repült be Lengyelországba

mfor.hu

Donald Tusk kormánya szerda reggeli rendkívüli ülése előtt nyilatkozott.

Mint mondta, a lengyel légteret „nagy számban” sértették meg orosz drónok szerdára virradó éjjel. Azokat, amelyek fenyegetést jelentettek, a „lengyel és NATO-pilóták lelőtték”.

„Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területe felett. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet. Nem tudunk sérültekről”, fogalmazott a BBC szerint. A drónok felkutatása és begyűjtése folyamatban van. 

A lengyel miniszterelnök hozzátette, hogy valószínűleg „széleskörű provokáció” történt Oroszország részéről. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs ok pánikra, és kapcsolatban van a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval. 

A lengyel hadsereg befejezte a drónok miatt indított műveletet, az ideiglenesen lezárt nemzetközi repülőterek pedig ismét kinyitottak.

Az ukkrán légierő eközben azt közölte, hogy Oroszország 415 drónnal és 42 robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, „nyolc ellenséges drón” pedig átlépte az ukrán határt Lengyelország irányába. Moszkva még nem kommentálta a történteket.       

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Súlyos eszkaláció a lengyel légtrébrn, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Súlyos eszkaláció történt a lengyel légtérben, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Erre azután kerül sor, hogy orosz drónokat lőtt le a lengyel hadsereg.

Terrortámadást füleltek le Kárpátalján

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentésre.

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

A katari bombázás füstje

Izrael rakétákkal lőtte Katart

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői bejelentésével ellentétben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön a héten Magyarországra.

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Három robbanás 24 órán belül Oroszország központi régióiban, az Ukrajnát támadó orosz hadsereg ellátását biztosító gáz- és olajvezetékekre.

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Lettország kötelezővé teszi a lett nyelvtudást az ott élő oroszoknak is.

Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168