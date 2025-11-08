2p
Külpolitika Atomenergia Energiapiac Gáz Olaj Paksi Atomerőmű

Kiderült, mit kér Trump a Magyarországnak adott mentességért cserébe

mfor.hu

Az amerikai nagykövetség érdekes részleteket közölt a pénteki Trump-Orbán megállapodásról.

A washingtoni egyezményről a magyar kormány azt kommunikálja, hogy az Egyesült Államok mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól.

Ugyanakkor a Trump-adminisztráció ennek alaposan megkéri az árát a jelek szerint – erre utalnak a budapesti amerikai nagykövetség a megállapodásról szóló közleményében található adatok.

Eszerint például „Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelítőleg 600 millió dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 200 milliárd forint.

A nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozattal kapcsolatban azt írják: tárgyalásokat kezdenek a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködésről, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását. A két ország együttműködik annak érdekében, hogy „Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon, új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával”. Magyarország legfeljebb 10 SMR építését kívánja támogatni, amelynek értéke elérheti a 20 milliárd dollárt (6650 milliárd forintot).

Egyúttal megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár (38 milliárd forint).

A nagykövetség közleménye a katonai beszerzésekkel kapcsolatban megjegyzi: a magyar kormány 700 millió dollár (233 milliárd forint) értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni külföldi katonai értékesítés útján.

A fentiek alapján – az LNG- és a nukleárisüzemanyag-vásárlást, valamint a katonai beszerzést összeadva – a magyar kormány több mint 1,4 milliárd dollár, azaz mintegy 466 milliárd forint elköltésére vállalt kötelezettséget.

A közlemény nem tesz említést az amerikai szankciók alóli mentességről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

A munkaebéd előtt sajtótájékoztatót tartottak.

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor most Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban. Nem neheztel Magyarországra, de úgy érzi, nem maradhat csendben, amikor a magyar kormány orosz propagandát terjeszt.

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

A jugoszláv néphadsereg egykori épülete műemlék volt, de a szerb parlament döntése szerint már nem az. Trump luxusszállodája zöld utat kapott.

Orbán Viktor nemcsak a szankciók miatt ment az Egyesült Államokba?

Magyar Péter legyőzése Orbán Viktor amerikai látogatásának valódi célja?

Nemzetközi sajtószemlénk a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt.

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

A Bloomberg szellőztette meg a várható megállapodás részleteit.

Magyar zászlót lenget a szél a Blair House homlokzatán

Trump többre tartja Orbán Viktort, mint Zelenszkijt?

A felkínált szálláshely erre utal.

Jászai Gellért megkezdte hivatalos programját Washingtonban

A 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Orbán Viktor által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168