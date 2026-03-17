Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

Csúcstalálkozót tart az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben, hétfőn pedig az Európai Unió Külügyi Tanácsa és a tagállamok energiaügyi miniszterei tárgyaltak – számolt be a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár.

A hétfői ülés előtt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elmondta: egy energiaügyi vészhelyzeti javaslatot készítenek elő. Gázársapka bevezetéséről is beszélt, miután a közel-keleti háború kitörése óta a kétszeresére emelkedett az európai irányadó gázár. Február 28-án még 31,96 euró volt a TTF holland gáztőzsdén a megawattóránkénti ár, múlt hétfőn, március 9-én pedig csaknem a duplája, 62,9 euró. Az elmúlt héten korrigált az árfolyam, de a jelenlegi, 51-52 euró körüli szint is jóval magasabb a háború előtti időszakra jellemző áraknál.

A veszélyhelyzeti forgatókönyvről csütörtökön és pénteken a tagországok állam- és kormányfői is tárgyalnak.

Egy molekula sem jöhet Oroszországból

Az energiaügyi csúcstalálkozó fő témája a növekvő energiaárak megfékezése volt. Dan Jörgensen, a szektor uniós biztosa elismerte az árválságot, de a megoldást nem abban látja, hogy a tagállamok visszatérjenek az orosz energiaforrásokhoz. Ez von der Leyen szerint azonban ez stratégiai baklövés lenne, Jörgensen pedig annyit mondott,

Oroszországból egyetlen molekulát sem fog beszerezni az Európai Unió.

Az Európai Unió az energiahordozóinak több mint 57 százalékát importálja, emiatt fokozottan kitett a globális áringadozásoknak, kőolajból és földgázból pedig szinte teljes az importkitettség.

A csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozó a tervek szerint a versenyképességről szólt volna, de Orbán Viktor és Robert Fico átírták a napirendet. A hitel ugyanis egyhangú döntést igényel az Európai Tanácstól, de a két miniszterelnök azzal fenyeget, hogy nem járulnak hozzá, ameddig Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Modzstaba Hamenei ajatollah kemény szavakkal reagált

Az új ajatollah keményen válaszolt Amerika közvetítőinek

Modzstaba Hamenei elutasította a feszültség csökkentésére vagy tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, amelyeket két közvetítő ország juttatott el Teheránba – nyilatkozta egy magasrangú iráni tisztviselő kedden.

Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Az olajszállítás helyreállítása érdekében Ukrajna elfogadta az EU támogatási és finanszírozási ajánlatát – mondta Antonio Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke kedden.

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Két újabb fontos skalp – ha igaz.

Trump: „bármit megtehetek Kubával”

Trump: „Bármit megtehetek Kubával”

Megtiszteltetésnek venné a sziget átvételét az amerikai elnök.

Trump tagadja, de igenis előre szóltak neki, hogy ez lesz?

Trump tagadja, de igenis előre szóltak neki, hogy ez lesz?

Az elnök szerint ezt senki nem látta előre. A hírszerzői szerint ők leírták, hogy Irán a térség országai elleni csapásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolhat.

Egy kabuli kórház ellen. Pakisztán tagadja, hogy polgári célpontra lőtt volna.

Trump elárulta, hány célpontot támadtak Iránban

Trump elárulta, hány célpontot támadtak Iránban

A háborúról közölt részleteket.

Kiüthet az iráni háború egy újabb országot

Kiüthet az iráni háború egy újabb országot

Srí Lanka lépésre kényszerült.

Újabb járat menekített ki embereket a Közel-Keletről

Újabb járat menekített ki embereket a Közel-Keletről

Összesen már 11 ezren tértek haza.

Mint aki berezelt: villámgyors eu-s válasz a fenyegetőző Trumpnak

Mint aki berezelt: villámgyors EU-s válasz a fenyegetőző Trumpnak

Donald Trump saját háborúja súlyos következményekkel jártak, ezek megoldását az Európai Uniótól is elvárná. 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

