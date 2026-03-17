Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Csúcstalálkozót tart az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben, hétfőn pedig az Európai Unió Külügyi Tanácsa és a tagállamok energiaügyi miniszterei tárgyaltak – számolt be a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár.

A hétfői ülés előtt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elmondta: egy energiaügyi vészhelyzeti javaslatot készítenek elő. Gázársapka bevezetéséről is beszélt, miután a közel-keleti háború kitörése óta a kétszeresére emelkedett az európai irányadó gázár. Február 28-án még 31,96 euró volt a TTF holland gáztőzsdén a megawattóránkénti ár, múlt hétfőn, március 9-én pedig csaknem a duplája, 62,9 euró. Az elmúlt héten korrigált az árfolyam, de a jelenlegi, 51-52 euró körüli szint is jóval magasabb a háború előtti időszakra jellemző áraknál.

A veszélyhelyzeti forgatókönyvről csütörtökön és pénteken a tagországok állam- és kormányfői is tárgyalnak.

Egy molekula sem jöhet Oroszországból

Az energiaügyi csúcstalálkozó fő témája a növekvő energiaárak megfékezése volt. Dan Jörgensen, a szektor uniós biztosa elismerte az árválságot, de a megoldást nem abban látja, hogy a tagállamok visszatérjenek az orosz energiaforrásokhoz. Ez von der Leyen szerint azonban ez stratégiai baklövés lenne, Jörgensen pedig annyit mondott,

Oroszországból egyetlen molekulát sem fog beszerezni az Európai Unió.

Az Európai Unió az energiahordozóinak több mint 57 százalékát importálja, emiatt fokozottan kitett a globális áringadozásoknak, kőolajból és földgázból pedig szinte teljes az importkitettség.

A csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozó a tervek szerint a versenyképességről szólt volna, de Orbán Viktor és Robert Fico átírták a napirendet. A hitel ugyanis egyhangú döntést igényel az Európai Tanácstól, de a két miniszterelnök azzal fenyeget, hogy nem járulnak hozzá, ameddig Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

