Külpolitika Energiatakarékosság Ukrajna Villamos energia

Kijev főpolgármestere drámai hangon szólt a lakosokhoz – ha tehetik távozzanak!

mfor.hu

Vitalij Klicsko arra szólította fel az ukrán főváros lakóit, hogy amennyiben lehetséges, ideiglenesen hagyják el a várost, miután a pénteki orosz támadás következtében Kijev társasházainak mintegy fele fűtés nélkül maradt.

Miközben a hőmérséklet –10 Celsius-fok alá süllyedt, Oroszország az éjszaka folyamán tömeges támadást indított Ukrajna ellen, összesen 242 drónnal és 36 rakétával – közölte az ukrán légierő. A csapások elsődleges célpontja Kijev és környéke volt. A támadás energialétesítményeket és több lakóépületet is eltalált a fővárosban, legalább négy ember meghalt, 19-en megsérültek – írja a Kyiv independent.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a helyzetet a lehető leggyorsabban megoldjuk. Ugyanakkor a tegnap éjszakai, összehangolt támadás volt eddig a legsúlyosabb csapás Kijev létfontosságú infrastruktúrája ellen” – mondta Klicsko.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP / 24.hu

A főpolgármester tájékoztatása szerint a támadást követően mintegy 6 ezer lakóépületben szünetel a fűtés, ami a város teljes lakásállományának közel felét jelenti. Emellett vízellátási zavarok is jelentkeznek, és rendkívüli áramkimaradásokat vezettek be.

„Arra kérem a főváros lakóit, akiknek erre van lehetőségük, hogy ideiglenesen olyan helyekre költözzenek, ahol alternatív áram- és hőforrások állnak rendelkezésre” – fogalmazott a főpolgármester.

Klicsko közölte, hogy a kórházakat és a szülészeti intézményeket már visszakapcsolták az elektromos hálózatra és a fűtésre, a lakóépületek ellátásának helyreállítása pedig folyamatosan zajlik.

Kevesebb fogyasztóval könnyebben megoldják

Mikola Kolisznyik energiaügyi miniszterhelyettes szerint minél kevesebb a fogyasztó, annál könnyebb kezelni a helyzetet. Ha nincs fűtés, az emberek elektromos eszközökkel próbálnak meleget biztosítani, ami tovább növeli az áramfogyasztást – tette hozzá.

„Ezért, ha a lakosság jobban eloszlik a falvakban és más régiókban, kisebb lesz a nyomás egyetlen városon belül” – mondta Kolisznyik a Kyiv Independentnek.

A mintegy 4 millió lakosú Kijev a 2022-ben indult teljes körű orosz invázió óta többször is célpontja volt az energetikai infrastruktúrát érő támadásoknak. Az elmúlt hónapokban Moszkva folytatta az energialétesítmények elleni csapásokat; ukrán tisztviselők szerint Oroszország célja az energiahálózat régiónkénti megbénítása.

Az elmúlt napokban Oroszország a keleti és déli regionális központokat is támadta: január 7-én este Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megye áram nélkül maradt. Január 9-én éjjel pedig az orosz erők a nyugati Lviv megyében is kritikus infrastruktúrát vettek célba, egy új Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta bevetésével.

