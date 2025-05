Kijevben is lángolnak a házak, megint lecsaptak az oroszok

Eközben, vasárnapra virradóra Ukrajna is drónokkal támadta Oroszországot, köztük a moszkvai régiót is. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 95 drónt lőttek le vagy fogtak el. Sérültekről nem érkezett jelentés. A drónok miatt rövid időre teljesen fel kellett függeszteni a közlekedést a moszkvai repülőtereken.

A fővárosban, Kijevben, ahol 11-en sérültek meg, szintén számos tűz tört ki, károsodás ért lakóépületeket is. Sok száz ember a metróban keresett menedéket.

