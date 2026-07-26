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Külpolitika Ukrajna

Kijevi hadiüzemeket támadtak az oroszok

mfor.hu

Csoportos csapást mért az orosz hadsereg kijevi hadiüzemekre, valamint a csornomorszki kikötő katonai infrastruktúrájára – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontja az ukrán fővárosban a Smart Intelligent Systems cég volt, amely pilóta nélküli légijárműveket és ezek alkatrészeit gyártotta, valamint Kijev délnyugati részén egy drónok összeszerelésére és tárolására szolgáló ukrán-amerikai létesítmény, ahol egyebek között AQ-400-as Scethe és AQ-100-as Bayonet támadó, valamint RQ-100-as Scout felderítő drónokat állítottak elő.

A tájékoztatás szerint az Odessza megyei Csornomorszk kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag- és kenőanyagtartályok semmisültek meg.

A védelmi minisztérium bejelentette, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 133 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet semmisített meg tíz orosz régió és a Fekete-tenger felett.

(MTI)

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