3p
Külpolitika Szuverenitásvédelmi Hivatal

Kijött az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel benne

mfor.hu

Jelentősen lecsupaszított formában jelent meg az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a korábbi évekhez képest egész szakaszokat távolítottak el belőle – írja a Telex a BBC nyomán.

Az amerikai külügyminisztérium álláspontja szerint is átalakították a jelentést, mégpedig annak érdekében, hogy „eltávolítsák a felesleges részeket és növeljék az olvashatóságot” – írja a portál. Feltűnő a jelentésben az is, hogy jóval kevesebb kritikát fogalmaz meg az Egyesült Államok egyes szövetségeseivel, például Izraellel és El Salvadorral, mint például Brazíliával, Dél-Afrikával vagy akár az Egyesült Királysággal szemben.

A jelentés Izraelről, Ciszjordániáról és Gázáról szóló rész szerint a folyamatos háború „az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos bejelentések számának növekedéséhez vezetett”, álláspontjuk szerint azonban „a kormány több hiteles lépést tett az emberi jogokat sértő tisztviselők azonosítása érdekében”.

A jelentés háborús bűnökkel vádolja a Hamászt és a Hezbollahot is, azt ugyanakkor nem említi meg, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Yoav Gallant volt védelmi miniszter és Mohammed Deif, a Hamász parancsnoka ellen.

Bevédik a deportálások célpontjaként elhíresült, az Amnesty International által embertelen fogvatartási körülményekkel vádolt El Salvadort is, mondván „nincsenek hiteles jelentések jelentős emberi jogi jogsértésekről”.

Dicsérik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

„Az év során nem történt jelentős változás az emberi jogi helyzetben Magyarországon. Nem érkezett hiteles jelentés jelentős emberi jogi visszaélésekről.

A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és szankcionálása érdekében, és meghatározta azokat a területeket, ahol javulásra van szükség” – olvasható a Magyarországra vonatkozó emberi jogi jelentésben. Ennek a sajtószabadságról szóló fejezetében – amely a jelentés szerint biztosítva van Magyarországon – a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállításáról is szó esik, kritikát ezzel kapcsolatban sem fogalmaznak meg.

A hivatal a jelentés szerint „bűnüldöző szervek segítségével a külföldi szereplőkkel kapcsolatban álló szervezeteket vette célba.” Megemlítik a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavalyi, Átlátszóval és Transparency International-lel szemben indított vizsgálatát is. Ezzel kapcsolatban azt írják még, hogy a vizsgálat végén megszületett jelentés arra jutott, az „Átlátszó külföldi finanszírozást fogadott el, és olyan tevékenységekben vett részt, amelyek célja az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása volt, valamint egy komplex nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, és ezzel jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozott az országnak.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elveszették – jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült interjúban.

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap: megjelent a Szigeten az északír raptrió

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap – így üzent a Szigeten az északír botránytrió

Még ha csak virtuálisan is.

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Orbán Viktor is találkozna Putyinnal – de nem egyedül

Elárulta a miniszterelnök, miért nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot, és hogy mit csinálna helyette.

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Orbán Viktort idézte Donald Trump, de mit szól Zelenszkij?

Megkérdezte a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök, hogy győzhet-e Ukrajna. Trump és Zelenszkij is beszélt a csúcstalálkozó előtti várakozásairól.

Így kerülte meg az Oroszországgal szembeni szankciókat egy budapesti rakétamérnök

Így kerülte meg az Oroszországgal szembeni szankciókat egy budapesti rakétamérnök

Pestszentlőrincről menedzselte a kazahsztáni helikopter-javításokat egy nyugállományú alezredes. A cégének tavaly félmilliárd forint feletti bevétele volt, szinte kizárólag exportértékesítésből. A Honvédelmi Minisztérium az Mfornak elmondta: 2022 óta nem üzleteltek a céggel.

Trump elmondta, mit vár a nagy találkozástól Putyinnal

Trump elmondta, mit vár a nagy találkozástól Putyinnal

Alapvetően reményteljesen nyilatkozott.

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

Méretes utalást kapott az EU, Ukrajna jár jól miatta

A befolyt orosz kamatok terhére.

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Németország: 1,2 millió, Magyarország: 41 ezer

Az Eurostat közzétette, hogy az egyes uniós országok hány ukrán menekültnek adnak ideiglenes védelmi státuszt.

Érik Trump Nobel-békedíja?

Érik Trump Nobel-békedíja?

A NATO főtitkára és Ukrajna amerikai nagykövete is elismerését fejezte ki az amerikai elnöknek, hogy összehozta a pénteki „békecsúcsot”.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168