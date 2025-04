Kína 125 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokra

A Kínára kivetett magas amerikai vámok súlyosan sértik a nemzetközi és gazdasági kereskedelmi szabályokat, az alapvető gazdasági törvényeket és a józan észt; ez teljes mértékben egyoldalú zsarnoki és kényszerítő magatartás" - közölte a pekingi pénzügyminisztérium nyilatkozatában.

„Az, hogy az Egyesült Államok sorra emeli és veti ki az abnormálisan magas vámokat Kínára, olyan számjátékká vált, amelynek a gyakorlatban sincs már gazdasági jelentősége, és a világgazdaság történetének vicce lesz”

- mondták.

A közleményben hangsúlyozták, hogy „ha az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is jelentős mértékben sértse Kína érdekeit, akkor Kína határozottan fel fog lépni és a végsőkig harcolni fog”. Kína azt is közölte, hogy újabb panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) az amerikai vámok miatt.

(MTI)