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Kína 14 európai vállalatra vezetett be exporttilalmat az új uniós szankciókra válaszul

mfor.hu

Azonnali hatállyal megtiltotta Peking a kettős felhasználású termékek értékesítését 14 európai uniós cég számára. A lépés válasz az EU 21. szankciós csomagjára, amelyben kínai vállalatokat is korlátozások alá vontak. Brüsszel magyarázatot vár a kínai döntésre.

Kína pénteken exportellenőrzési listára helyezett 14 európai uniós vállalatot, válaszul arra, hogy az Európai Unió a legújabb, Oroszországgal szembeni szankciós csomagjában 14 kínai szárazföldi és hongkongi céget is korlátozások alá vont.

A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az intézkedés azonnali hatállyal megtiltotta a kettős felhasználású kínai származású termékek értékesítését az érintett vállalatok részére, még külföldi szervezeteken és magánszemélyeken keresztül sem. Kivételes esetekben a kínai exportőrök külön engedélyért folyamodhatnak. A minisztérium indoklása szerint a döntés Kína nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek védelmét, valamint a nemzetközi nonproliferációs kötelezettségek teljesítését szolgálja, összhangban a kínai exportellenőrzési jogszabályokkal.

Az érintett cégek között szerepel a német Rheinmetall AG hadiipari és járműipari vállalat, a lengyel Vigo Photonics S.A., az olasz Lafert S.p.A. és Garnet S.r.l., a német Sindlhauser Materials GmbH és Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, valamint a francia III-V LAB. A kettős felhasználású termékek olyan áruk, technológiák vagy szoftverek, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók.

Az Európai Unió csütörtökön fogadta el a 21. szankciós csomagot Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. A csomag 51 új szervezetet vett fel arra a listára, amelynek szereplőit szigorúbb exportkorlátozások sújtják a kettős felhasználású termékek és technológiák tekintetében, mivel az unió szerint támogatják Oroszország katonai és hadiipari komplexumát.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy az Európai Unió elemzi a kínai intézkedéseket, és kapcsolatba lép a tagállamokkal, valamint az érintett vállalatokkal azok várható hatásainak felmérése érdekében, emellett Brüsszel magyarázatot kér a kínai partnerektől. Kína exportellenőrzési intézkedései korábban elsősorban amerikai és japán szervezeteket érintettek, áprilisban azonban Peking hét európai szervezetet is felvett a listára a Tajvannal kapcsolatos fegyvereladások miatt.

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