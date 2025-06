Kína bekeményít – az első pusztító leállás jöhet a világ gyártósorain

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Frank Fannon, a Trump-kormány korábbi energiaügyi államtitkára úgy fogalmazott: „Senkit sem lephet meg, ami történik. Az egész kormányzati apparátusra szükség van, hogy biztosítsuk az ellátást, és mielőbb növeljük a hazai kapacitást. Ennek tegnap kellett volna megtörténnie.” A kínai exportkorlátozás várhatóan napirendre kerül Hszi Csin-ping és Donald Trump soron következő tárgyalásán is.

A mágnesek kulcsszerepet játszanak az autók, drónok, robotok és fegyverrendszerek gyártásában, a kiszállításokat azonban jelenleg több kínai kikötőben is felfüggesztették. A kínai kormány új szabályozási rendszert készít elő, amely akár véglegesen kizárhat egyes – például amerikai védelmi – megrendelőket a kínai ellátásból. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy diplomaták és iparági szereplők Japánból, Indiából és több európai országból is sürgős egyeztetéseket kezdeményeztek a pekingi vezetéssel. Japán üzleti delegációja június elején utazik Kínába, India pedig 2–3 héten belül küld autóipari vezetőket Pekingbe.

Kedden német autógyártók is csatlakoztak azokhoz a cégekhez, amelyek attól tartanak, hogy a szállítási fennakadások gyártási késedelmekhez vagy akár leállásokhoz vezethetnek. Az indiai Bajaj Auto már korábban figyelmeztetett: ha nem érkezik meg időben a Kínából rendelt mágnes, az komolyan veszélyeztetheti az elektromos járművek gyártását.

A világ csak most érti meg, mit jelent a függőség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!