Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Külpolitika Kína Szijjártó Péter

Kína is felsorakozott Magyaroszág atomenergia-partnerei közé

mfor.hu

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

A tárcavezető arról számolt be, hogy aláírtak egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel, amely a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén komoly együttműködési potenciált jelent Magyarország és az ágazatban egyre nagyobb szerepet betöltő és önmagának egyre nagyobb súlyt követelő Kína között.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és hazánknak jó esélye van bebizonyítani, hogy ennek alapja a nukleáris energia lehet.

Jelenleg Magyarországon egy több évtizedes jó együttműködés és egy 2014-ben aláírt szerződés értelmében az orosz vállalatóriás, a Roszatom épít nukleáris erőművet, jelentős francia és német beszállítókkal. Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról - mutatott rá Szijjártó.

Kínával is lett nukleáris atomenergia megállapodásunk
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

 

„Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert drasztikus mértékben nő globálisan az elektromosáram-igény, s hatékonyan, biztosan, biztonságosan és környezetkímélő módon csakis atomenergiával lehet fedezni ezt ekkora mennyiségben. 

A miniszter ennek kapcsán arról is tájékoztatott, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, mert véleménye szerint most minden körülmény adott ehhez. (MTI)

