Kína megalázó üzenetet küldött Trump vámjai után

A kínai külügyminisztérium közölte, hogy nem foglalkozik Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseivel, miután a Fehér Ház egy héten közzétett tájékoztatóban jelezte: a kínai export akár 245 százalékos vámtétellel is sújtható, írta meg az Al Jazeera.

Az anyag Trump legutóbbi, 125 százalékos vámját is tartalmazza, valamint egy korábbi, 20 százalékos intézkedést, amelyeket Peking állítólagos mulasztásai miatt vezettek be a fentanil amerikai behozatalának visszaszorítása érdekében. Emellett olyan vámok is kilátásba kerültek – 7,5 és 100 százalék közötti mértékben –, amelyek a Kereskedelmi törvény 1974-es változata alapján indított nemzetbiztonsági vizsgálatokhoz kapcsolódnak.

A kínai pénzügyminisztérium korábban „tréfának” nevezte az amerikai vámokat, mondván: azoknak „nincs gazdasági jelentőségük”. Kína jelenleg 125 százalékos vámmal sújtja az amerikai árukat, és egyéb, nem vámjellegű büntetőintézkedéseket is alkalmaz, például korlátozza a hollywoodi filmek forgalmazását.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai vámok fenntartása a költségek drasztikus növekedése miatt gyakorlatilag ellehetetlenítené a két ország közötti kereskedelmet. A Kereskedelmi Világszervezet szerint a jelenlegi feltételek mellett 2025-ben a globális kereskedelem volumene 0,2 százalékkal csökkenhet, ami csaknem három százalékponttal marad el az alacsony vámterhelésű forgatókönyvtől. A WTO úgy véli, a Trump által bevezetett, jelenleg többnyire felfüggesztett „kölcsönös vámok” akár 1,5 százalékos visszaesést is okozhatnak a világkereskedelemben, különösen a legkevésbé fejlett, exportorientált országok számára.