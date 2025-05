Kína nyilvánosan csuklóztatja Trumpot

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az Egyesült Államok nemrég 145 százalékra emelte a kínai termékek vámját, Kína válaszul 125 százalékos vámot vetett ki amerikai importra. A kínai gyáriparban megrendelés-visszaesés és leállások történtek, áprilisban a gyáraktivitás 16 hónapja nem látott ütemben esett vissza. Bár egyes amerikai cégek – mint a Walmart és a Target – újra kapcsolatba léptek kínai beszállítókkal, sok üzem továbbra is tétlenül áll, és új piacokat keres, például Európában.

A CNN cikke szerint Peking eddig határozottan elutasító volt Donald Trump elnök vámháborújában és többször cáfolta Washington állításait, miszerint már folynak a tárgyalások. Most először nyilvánították ki, hogy a lehetőséget nem zárják ki. „Ha harc, akkor végigcsináljuk. Ha beszélgetés, az ajtó nyitva áll” – fogalmazott a szóvivő. Kína hangsúlyozta: a tárgyalások előfeltétele a vámemelések visszavonása.

Kína pénteken jelezte, hogy „jelenleg értékeli” az Egyesült Államok kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó javaslatait – ez árnyalatnyi hangnemváltás Peking részéről, amely akár utat nyithat a kétoldalú egyeztetések előtt. A kínai Kereskedelmi Minisztérium szóvivője közölte: „Az Egyesült Államok a közelmúltban több csatornán keresztül is üzent Kínának, hogy tárgyalni kíván. Kína jelenleg mérlegeli ezeket a javaslatokat.”

