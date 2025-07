Kína odacsap Brüsszelnek, jönnek a korlátozások

A kínai pénzügyminisztérium szerint a mostani korlátozások kiterjednek azokra a nem EU-országból származó orvosi eszközökre is, amelyek értékének több mint 50 százalékát EU-gyártmányú alkatrészek teszik ki. Az intézkedések vasárnap léptek hatályba, és a Kínában gyártott európai termékekre nem vonatkoznak.

Kína vasárnap bejelentette, hogy korlátozza az Európai Unióból származó, 45 millió jüan ( átszámolva mintegy 2,13 milliárd forint) érték feletti orvosi eszközök kormányzati beszerzését, válaszul az EU múlt havi hasonló lépésére. Brüsszel akkor közölte, hogy évente 60 milliárd euró (nagyjából 23 966 milliárd forint) értékű közbeszerzéseiből kizárja a kínai cégeket, mivel úgy ítélte meg, hogy az uniós vállalatok nem kapnak tisztességes hozzáférést a kínai piacra, számolt be a Reuters .

