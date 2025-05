Bejelentették: Kína és az Egyesült Államok tűzszünetet kötnek, egyelőre

Az Egyesült Államok és Kína hétfőn közös közleményben jelentette be, hogy ideiglenes megállapodás született a két ország között a kölcsönösen kivetett, rendkívül magas vámok csökkentéséről. A megállapodás célja a kereskedelmi háború enyhítése, amely hónapok óta súlyosan terheli a világ két legnagyobb gazdaságát, számolt be a New York Times.

A közlemény szerint mindkét fél 90 napra felfüggeszti a meglévő vámokat, ezalatt tárgyalásokat folytatnak egy hosszabb távú rendezés érdekében. Az Egyesült Államok a jelenlegi 145 százalékról 30 százalékra csökkenti a kínai importvámot, míg Kína az amerikai termékekre kivetett vámtarifát 125 százalékról 10 százalékra mérsékli.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy közös érdekünk fűződik ehhez” – mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a genfi sajtótájékoztatón, ahol a hétvégén tárgyaltak. A megállapodás véget vetett annak a patthelyzetnek, amely gyakorlatilag leállította a kínai-amerikai árucserét. Számos amerikai vállalat felfüggesztette rendeléseit, miközben a kínai exportgyárak is érezhető visszaesést tapasztaltak az Egyesült Államokba irányuló megrendelésekben.

Kapcsolódó cikk A vámháború az agrárszektort is a padlóra küldheti Pesszimista az Agrár Trend Index.

A megállapodás hírére világszerte megélénkültek a piacok: a hongkongi tőzsde irányadó indexe három százalékot emelkedett, hasonló mértékben, mint az S&P 500 határidős indexe.

A tárgyalásokon Bessent mellett részt vett Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője is. A felek érdemi egyeztetést folytattak arról az amerikai követelésről, hogy Peking lépjen fel a fentanil előállításához használt vegyi anyagok illegális kereskedelme ellen. Bessent szerint a kínai fél „megértette a válság súlyosságát”.

Donald Trump korábban 20 százalékos pótvámot vezetett be a kínai termékekre, azzal vádolva az ázsiai országot, hogy nem tesz eleget a fentanil behozatalának megfékezésére. Ez a szankció továbbra is érvényben marad. Greer hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokat „kölcsönös megértés és tisztelet” jellemezte, ugyanakkor megjegyezte: a Kínával szembeni tarifákra kizárólag Peking válaszolt hasonló ellenintézkedésekkel.