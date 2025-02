Kína visszavág Trumpnak

Az ázsiai országba érkező amerikai folyékony gázt (LNG) 15 százalékos plusztarifával terhelik. A nyersolajra, a mezőgazdasági gépekre és a nagy teljesítményű motorral ellátott autókra 10 százalékos büntetővámot vezetnek be. A pekingi kormány álláspontja szerint az USA egyoldalú vámjai jelentősen sértik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait – írta a minisztérium közleménye. Ez egyrészt nem segít megoldani az Egyesült Államok saját problémáit, másrészt árt a normális gazdasági és kereskedelmi együttműködésnek Kína és az USA között.

Peking nem habozott: a kínai kereskedelmi minisztérium ugyanis február 4-én kedden bejelentette, hogy válaszul az USA 10 százalékos vámjára, amivel az Egyesült Államokba irányuló kínai exportot megterhelte, emeli egyes amerikai termékek vámját – jelentette az AP hírügynökség. Emellett néhány más kereskedelemmel kapcsolatos intézkedést is hoznak, köztük vizsgálatot indítanak a Google ellen.

Az Egyesült Államok 10 százalékos büntetővámot vezetett be Kínával szemben. Peking azonnal válaszolt.

