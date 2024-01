Kínos helyzetbe kerülhet Orbán Viktor Párizsban

Az MTI tegnapi híre szerint Orbán Viktor miniszterelnök Emmanuel Macron francia államfő meghívására pénteken részt vesz Jacques Delors, az Európai Bizottság korábbi elnökének búcsúztatási szertartásán Párizsban. Emmanuel Macron elnököl a Jacques Delors előtt rendezett nemzeti tiszteletadáson a párizsi Invalidusok dómja díszudvarában pénteken délelőtt 11 órától.

Az állami hírügynökség hozzátette, hogy Jacques Delors, az Európai Bizottság egykori elnöke 98 éves korában hunyt el december végén. Títz éven át, 1985 és 1995 között állt az uniós végrehajtó testület élén, kulcsfontosságú szerepet töltött be az euró létrehozásában és az Európai Unió mai formájának kialakításában. Fontos formálója volt többek között az egységes piac, a schengeni övezet, az Erasmus-programok és a közös mezőgazdasági politika létrehozásának.

A Politico brüsszeli hírlevele, a Brussel's Playbook viszont némi háttérinformációval is szolgál a meghívás körülményeiről, illetve Orbán Viktor várható fogadtatásáról. Szerintük több meghívott is furcsának találja, hogy a Delors mai utódját, Ursula von der Leyent óriásplakátokon támadó, az új uniós költségvetés elfogadását blokkoló, Ukrajna EU-tagsága ügyében is vétóval fenyegetőző magyar miniszterelnök jelen lesz az eseményen. A francia diplomácia nem akarta áthágni a protokolláris szabályokat, ezért kapott meghívást a magyar kormányfő.

"Bizarr meghívni őt. Delors az Európai Unió egyik nagy építőmestere volt. Kevesen tettek annyit keresztbe az Uniónak, mint Orbán, különösen az elmúlt években. Szerintem [Delors] forogna a sírjában"

- fogalmazta meg véleményét a lapnak az Orbán Viktorral szembeni kritikus álláspontjáról ismert Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő.

A lap szerint sokan nem lesznek olyan hangulatban, hogy jó képet vágjanak a magyar miniszterelnök megjelenéséhez. Egy diplomata szerint

"Orbán eltört valamit a legutóbbi uniós csúcson",

amikor kivonult az ukrán csatlakozási tárgyalások megindításáról szóló szavazásról.

"Az általános hangulat, az, hogy egy makrancos iskolásként viselkedett, aki nem kapta meg, amit akart. Ez 26 fekete könyvbe lett felírva, és még bajba fog miatta kerülni. Meg fogják vele ezt fizettetni"

- vélte ugyanez a diplomata, utalva arra is, hogy még nincs teljesen lezárva a 10 milliárd eurónyi, elvben már felszabadított uniós forrás sorsra sem. Érdemes lehet tehát figyelni az EU-s vezetők viselkedését Orbán Viktor közelében.