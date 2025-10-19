Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika bűnözés Franciaország

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

mfor.hu

A rablók teherlifttel érkeztek, Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből vittek el kilenc darabot.

Be kellett zárni a párizsi Louvre múzeumot rablás miatt – írja Franciaország kulturális minisztere, Rachida Dati közösségi oldalán. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség pedig vasárnap délben is a helyszínen folytatta a nyomozást. 

A Le Parisien azt írja, a rablók a Szajna felől közelítették meg az épületet, ahol éppen építkezés zajlik. Egy teherlifttel jutottak be az Apollo Galériába, betörték az üveget, és kilenc darab ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből. 

A múzeum vezetői délig a francia sajtónak sem nyilatkoztak az esetről. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Rafahban csaptak össze izraeli katonák a Hamász tagjaival, a várost ezután légitámadás érte. Az egyiptomi határátkelőt is le kellett zárni.

Üres kézzel távozott Zelenszkij Wasingtonból?

Zelenszkij óvatos volt a Tomahawk rakétáról folytatott tárgyalásaival kapcsolatban Trumppal a Fehér Házban tartott találkozó alatt. 

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beléphessen az országba a Donald Trump amerikai elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozóra, majd azt követően hazatérhessen – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken.

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

Pénteken egy lengyel bíróság elutasította annak az ukrán gyanúsítottnak átadását, akit Németország a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbanásokkal kapcsolatban köröz, és elrendelte azonnali szabadon bocsátását.

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Megérkezett az ukrán elnök Washingtonba. 

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Sok múlik az előkészítésen, még egy fiaskó már nem fér bele Trumpnak.

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Erről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter számolt be.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadja az ukrán elnököt.

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről – Frissítve!

Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

November 8-án lesz az Orbán-Trump találkozó?

Erre utal egy bekapcsolva hagyott mikrofon.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168