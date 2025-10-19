Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

Be kellett zárni a párizsi Louvre múzeumot rablás miatt – írja Franciaország kulturális minisztere, Rachida Dati közösségi oldalán. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség pedig vasárnap délben is a helyszínen folytatta a nyomozást.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

A Le Parisien azt írja, a rablók a Szajna felől közelítették meg az épületet, ahol éppen építkezés zajlik. Egy teherlifttel jutottak be az Apollo Galériába, betörték az üveget, és kilenc darab ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A múzeum vezetői délig a francia sajtónak sem nyilatkoztak az esetről.