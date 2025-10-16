Király járt a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban tárgyalt II. Abdullah ibn Al-Hussein királlyal, a Jordán Hasemita Királyság uralkodójával – tájékoztatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-t.
A tárgyalás során a felek a kétoldalú kapcsolatok mellett áttekintették a közel-keleti térség biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségekre. Orbán Viktor köszönetet mondott Jordánia stabilizáló szerepéért és erőfeszítéseiért.
II. Abdullah király Sulyok Tamás államfő meghívására látogatott Magyarországra.