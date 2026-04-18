4p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Európai Unió Fidesz Izraeli-iráni konfliktus Orosz-ukrán konfliktus Podcast Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor Szijjártó Péter

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Izsó Márton - Wéber Balázs

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

Kis-Benedek József utalt arra, hogy az orosz és az amerikai adminisztráció már váltott, és kész jól együttműködni az új magyar kormánnyal. „A politikát nem a barátság határozza meg. A politikát az érdek határozza meg”, fogalmazott.

Magyarország szempontjából a legnagyobb biztonságpolitikai kockázatnak jelenleg nem a migrációt vagy a háborúkat, hanem a gazdaság állapotát tartja. Ezt rendbe kell tenni, és ehhez egy normális külpolitika is szükséges.

Arra a kérdésre, hogy miért bukott meg az Orbán-rendszer, azt válaszolta: „Nem lehet hülyének nézni az embereket. Nem lehet nekik össze-vissza hazudozni. Nem lehet őket félelemben tartani folyamatosan. És meg kell mondani az igazságot.”

Szerinte az, hogy a kormány az ukrajnai háborúba való belesodródással riogatott kormányváltás esetén, „hamis propaganda” volt, és nagy mértékben hozzájárult a bukásához.

A biztonságpolitikai szakértő és hírszerző a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések választások előtt kiszivárgásával kapcsolatban azt mondta: eljutottunk arra a szintre, hogy a külgazdasági és külügyminiszter „direkt tájékoztatást adott Moszkvának az ülésekről.”  Szerinte „ilyet nem lehet csinálni”, és nem csodálkozna azon, hogyha „a politikából örökre eltűnne a Szijjártó Péter.”

Kis-Benedek József kitért a dezinformáció és a választók manipulálásának kérdésére is.

Arra a felvetésre, hogy a magyar választásokba az orosz és a nyugati titkosszolgálatok is belefolyhattak, és mi csak a jéghegy csúcsát láthattuk, azt válaszolta: „Sok gusztustalan dolog van ebben a témában.”   

A beszélgetést, amelyben szó esik még többek között a magyar-ukrán viszony jövőjéről, az orosz energiafüggőségről, az ukrajnai háború lezárásának esélyeiről, az iráni háború hátteréről, az atomjátszmáról, a Nagy-Izrael tervről és Donald Trump elmeállapotáról, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:14 Miért bukott meg az Orbán-rendszer?

07:40 Miért pont Magyar Péter? Ütőképes-e a Tisza-kormány?

10:29 EU-magyar viszony, uniós pénzek, euróbevezetés

17:36 Kilóg-e Magyar Péter a brüsszeli elitből?

21:15 Alapvető változás az EU-magyar viszonyban, amerikai pálfordulás

24:52 Feltámad a V4? Miért Varsóba megy először Magyar Péter?

26:36 A magyar-orosz viszony – mi lesz az orosz energiával?

30:14 A magyar-ukrán viszony – mi lesz a Barátsággal? És az ukrán EU-csatlakozással?

32:36 Belesodródhatunk-e a háborúba? Lesz-e orosz támadás? Mi a legnagyobb biztonságpolitikai kihívás?

39:17 Lesz-e fegyerszünet Ukrajnában?

41:07 A választások és a titkosszolgálatok – dezinformáció, a közvélemény befolyásolása

48:42 Az iráni háború – elmaradt rendszerváltás, atomjátszma.

01:00:03 A Nagy-Izrael terv – normális-e még Trump?

01:04:45 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt, ezen belül a Geopol beszélgetéseket itt érheti el.  

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tankerhajót érhetett lövés a Hormuzi-szorosban

Nem történt sérülés.

Nem történt sérülés.

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Az amerikaiakat okolják.

Trump megüzente: véget vet a tűzszünetnek, ha nem állapodnak meg Iránnal

Az elnök türelmetlen.

Trump megüzente: véget vet a tűzszünetnek, ha nem állapodnak meg Iránnal

Az elnök türelmetlen.

Macron

Védelmi erőket küldenének Macronék a Perzsa-öbölbe

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

Trump szerint Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Trump szerint Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ukrán

Újabb offenzívát indíthat Oroszország Ukrajnában

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

Irán

Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

 „Pusztító csapást” helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben az iráni Forradalmi Gárda az iráni hadsereg napja alkalmából pénteken, amennyiben azok katonai erővel lépnek fel.

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Bejrút egyes részein ünneplő lövések hangja hallatszott.

Aamerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

Amerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

300 millió dolláros csomag.

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Orbán Viktor sem megy Ciprusra. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG