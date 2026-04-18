Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Kis-Benedek József utalt arra, hogy az orosz és az amerikai adminisztráció már váltott, és kész jól együttműködni az új magyar kormánnyal. „A politikát nem a barátság határozza meg. A politikát az érdek határozza meg”, fogalmazott.

Magyarország szempontjából a legnagyobb biztonságpolitikai kockázatnak jelenleg nem a migrációt vagy a háborúkat, hanem a gazdaság állapotát tartja. Ezt rendbe kell tenni, és ehhez egy normális külpolitika is szükséges.

Arra a kérdésre, hogy miért bukott meg az Orbán-rendszer, azt válaszolta: „Nem lehet hülyének nézni az embereket. Nem lehet nekik össze-vissza hazudozni. Nem lehet őket félelemben tartani folyamatosan. És meg kell mondani az igazságot.”

Szerinte az, hogy a kormány az ukrajnai háborúba való belesodródással riogatott kormányváltás esetén, „hamis propaganda” volt, és nagy mértékben hozzájárult a bukásához.

A biztonságpolitikai szakértő és hírszerző a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések választások előtt kiszivárgásával kapcsolatban azt mondta: eljutottunk arra a szintre, hogy a külgazdasági és külügyminiszter „direkt tájékoztatást adott Moszkvának az ülésekről.” Szerinte „ilyet nem lehet csinálni”, és nem csodálkozna azon, hogyha „a politikából örökre eltűnne a Szijjártó Péter.”

Kis-Benedek József kitért a dezinformáció és a választók manipulálásának kérdésére is.

Arra a felvetésre, hogy a magyar választásokba az orosz és a nyugati titkosszolgálatok is belefolyhattak, és mi csak a jéghegy csúcsát láthattuk, azt válaszolta: „Sok gusztustalan dolog van ebben a témában.”

A beszélgetést, amelyben szó esik még többek között a magyar-ukrán viszony jövőjéről, az orosz energiafüggőségről, az ukrajnai háború lezárásának esélyeiről, az iráni háború hátteréről, az atomjátszmáról, a Nagy-Izrael tervről és Donald Trump elmeállapotáról, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:14 Miért bukott meg az Orbán-rendszer?

07:40 Miért pont Magyar Péter? Ütőképes-e a Tisza-kormány?

10:29 EU-magyar viszony, uniós pénzek, euróbevezetés

17:36 Kilóg-e Magyar Péter a brüsszeli elitből?

21:15 Alapvető változás az EU-magyar viszonyban, amerikai pálfordulás

24:52 Feltámad a V4? Miért Varsóba megy először Magyar Péter?

26:36 A magyar-orosz viszony – mi lesz az orosz energiával?

30:14 A magyar-ukrán viszony – mi lesz a Barátsággal? És az ukrán EU-csatlakozással?

32:36 Belesodródhatunk-e a háborúba? Lesz-e orosz támadás? Mi a legnagyobb biztonságpolitikai kihívás?

39:17 Lesz-e fegyerszünet Ukrajnában?

41:07 A választások és a titkosszolgálatok – dezinformáció, a közvélemény befolyásolása

48:42 Az iráni háború – elmaradt rendszerváltás, atomjátszma.

01:00:03 A Nagy-Izrael terv – normális-e még Trump?

01:04:45 Elköszönés

