Kis-Benedek József: nemzetbiztonsági érdekeket sért a magyar külpolitika – Klasszis Podcast

A magyar kormány külpolitikájáról elmondta: az „a nemzetbiztonsági érdekek ellen van”, mivel szövetségeseinket, így az EU-t is ellenségként kezeli. Magyarország egy „több mint 400 milliós szövetséget” akar megváltoztatni, ez azonban „irreális cél”.
Kitért arra is, hogy a magyar kormány felelőssége az ukrán-magyar viszony romlása, ami már csak azért is baj, mert Ukrajna a szomszédunk. Kis-Benedek József szerint a magyar kormánynak nem szabadna „kioktató jelleggel” kezelni az ukránokat, és a szakértő azt sem érti, hogy miért ellenzi a kormány az ukrán EU-csatlakozási terveket.
Kis-Benedek József ugyanakkor azt nem hiszi, hogy a magyar kormány orosz érdekeket szolgál ki. „Vannak olyan magyar érdekek, hogy több lábon kell állni,”, fogalmazott, példaként említve az energiahordozók beszerzését.
A podcastban szó esik még arról, melyek Putyin háborús céljai, mi lehet az a minimum, amit Kijev is képes elfogadni a béke érdekében, terheli-e felelősség a NATO-t is a jelenlegi válságért, hogyan lehet Oroszországot hosszútávon féken tartani, miért romlott meg az orosz-amerikai viszony, mi a célja az orosz drónberepüléseknek, és indokolt-e az európai fegyverkezés. Mindemellett kitérünk arra is, működhet-e az amerikai béketerv Gázában.
A magyar vonatkozást tekintve a szakértő kitért még a magyar-ukrán viszony megromlásának a hátterére, a titkosszolgálati akciókra, Ukrajna EU-csatlakozási terveire, a Molra és az orosz olajbizniszre, valamint arra, hogy milyen fordulatot hozna egy esetleges Tisza-kormány a magyar külpolitikában.
