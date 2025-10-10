Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Külpolitika Hadügy, védelem, honvédelem Izraeli-palesztin konfliktus NATO Orosz-ukrán konfliktus Podcast Ukrajna

Kis-Benedek József: nemzetbiztonsági érdekeket sért a magyar külpolitika – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Wéber Balázs

Világháború nem lesz, az orosz-ukrán háború ugyanakkor nem csendesedik, és mintha visszatért volna a hidegháború, jelentette ki Kis-Benedek József a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságának a tagja szerint Oroszország a Szovjetunió korábbi területeit szeretné fennhatósága alá vonni, ugyanakkor aligha fog egy NATO-tagországot megtámadni. „Az oroszok nem buták”, fogalmazott.       

A magyar kormány külpolitikájáról elmondta: az „a nemzetbiztonsági érdekek ellen van”, mivel szövetségeseinket, így az EU-t is ellenségként kezeli. Magyarország egy „több mint 400 milliós szövetséget” akar megváltoztatni, ez azonban „irreális cél”.

Kitért arra is, hogy a magyar kormány felelőssége az ukrán-magyar viszony romlása, ami már csak azért is baj, mert Ukrajna a szomszédunk. Kis-Benedek József szerint a magyar kormánynak nem szabadna „kioktató jelleggel” kezelni az ukránokat, és a szakértő azt sem érti, hogy miért ellenzi a kormány az ukrán EU-csatlakozási terveket.

Kis-Benedek József ugyanakkor azt nem hiszi, hogy a magyar kormány orosz érdekeket szolgál ki. „Vannak olyan magyar érdekek, hogy több lábon kell állni,”, fogalmazott, példaként említve az energiahordozók beszerzését.

A podcastban szó esik még arról, melyek Putyin háborús céljai, mi lehet az a minimum, amit Kijev is képes elfogadni a béke érdekében, terheli-e felelősség a NATO-t is a jelenlegi válságért, hogyan lehet Oroszországot hosszútávon féken tartani, miért romlott meg az orosz-amerikai viszony, mi a célja az orosz drónberepüléseknek, és indokolt-e az európai fegyverkezés. Mindemellett kitérünk arra is, működhet-e az amerikai béketerv Gázában.

A magyar vonatkozást tekintve a szakértő kitért még a magyar-ukrán viszony megromlásának a hátterére, a titkosszolgálati akciókra, Ukrajna EU-csatlakozási terveire, a Molra és az orosz olajbizniszre, valamint arra, hogy milyen fordulatot hozna egy esetleges Tisza-kormány a magyar külpolitikában.

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A venezuelai ellenzék vezető politikusa, María Corina Machado

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Egy Magyarországról Dublinba tartó géphez vadászrepülőt riasztottak nyugati szomszédunkban.

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász bejelentette, hogy megállapodtak a régóta várt tűzszüneti és túszmegállapodásban, amely Donald Trump amerikai elnök tervének első fázisa, amelynek célja a több mint 67 ezer ember halálát okozó és a Közel-Keletet átalakító gázai háború lezárása.

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Arra reagálva, hogy Lengyelország nem adja ki Volodimir Z.-t.

Trump egészen meredek lépésre készül?

Trump egészen meredek lépésre készül?

Az elnök polgármestert és kormányzót börtönözne be. 

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168