Kis-Benedek József: porig fogják rombolni Gázát

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő szerint most még "csak" az északi résszel foglalkozik Izrael, de a déli is sorra kerül majd. Mindenesetre a Gázai övezet teljes egészét az izraeli hadsereg már körbevette, "se ki, se be" - nyilatkozta az Infostartnak.

A szakértő úgy látja, az izraeli hadsereg Gáza városába történő behatolása következik – jelenleg a város szélén van –, és azokat a házakat, amelyek nincsenek lerombolva, végig fogják nézni, mindent ellenőriznek; "valószínűleg itt kemény harcokra kerül sor". Külön feladatként vár Izraelre az alagutak feltárása, ami szintén lassítja, bonyolítja a műveletet, és egyáltalán nem veszélytelen, de várható lépés.

A szárazföldi hadműveletre készülő izraeli hadsereg egyik tüzérségi harcjárműve a Gázai övezet határának térségében, Dél-Izraelben. Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Szó volt arról, hogy legyen tűzszünet, de a szakértő szerint erre semmi esély, mert Izrael szerint ez alatt a Hamász lélegzethez jut,

"Izraelnek nem érdeke, hogy a Hamász újabb erőket csoportosítson. Sajnos porig fogják rombolni Gázát, más megoldás nincs. Nem tudnak mást csinálni, mert ha beveszi magát a Hamász egyes épületekbe és onnan támad, valamint alagutakat használ, másként nem lehet megállítani" – magyarázta.

A szakértő szerint a háború teljes és végleges befejezésének feltétele a Hamász teljes kifüstölése a területről. Ez akár egy év is lehet, vagy még ennél is több.