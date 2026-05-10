Kiszabadult a gázai segélyflottilla minden tagja, a magyar aktivista szerint őt is megverték

A spanyol Saif Abukesheket és a brazil Thiago Ávilát kihallgatásra Izraelbe szállították, miután az izraeli haditengerészet április 30-án nemzetközi vizeken, Görögország partjainál elfogta hajójukat. Abukesheket terrorszervezethez való kötődéssel, Ávilát pedig törvénysértő tevékenységgel gyanúsították meg, írja az MTI. Mindketten visszautasították a vádakat.

„A nyomozás lezárultával a két hivatásos provokátort, Saif Abukesheket és Thiago Ávilát, a provokációs flottilla tagjait, ma kitoloncolták Izraelből” – számolt be az izraeli minisztérium az X közösségi oldalán, anélkül, hogy megnevezte volna, melyik országba utasították ki a két férfit. Az AlJazeera szerint Görögországba toloncolták ki őket.

A Gázai övezetbe tartó új Sumud (arabul „kitartás”) flottilla mintegy 175 további, különböző nemzetiségű aktivistáját korábban ugyancsak elfogták és több mint egy napig fogva tartották az izraeli erők, de őket május elsején Kréta egyik kis kikötőjében partra tették.

Az aktivisták azt állították, hogy Izrael megsértette a nemzetközi jogot, és gyakorlatilag elrabolta őket nemzetközi vizeken. A két említett aktivista szerint az izraeli erők súlyosan bántalmazták őket.

A flottilla tagja volt a magyar Walter Richárd is, akit szintén május elsején engedtek szabadon. A férfi, aki magát anticionista zsidónak vallja, a napokban a Mércének és a Partizánnak is beszélt a történtekről.

Walter Richárd szerint továbbra is figyelnünk kellene Gázára

Ő is azt állította, hogy az izraeli erők gumilövedékkel lőttek rájuk elfogásuk előtt, fogva tartása alatt pedig többször megverték.

Arról is beszélt, hogy a flottillával nemcsak segélyt szerettek volna eljuttatni Gázába, hanem az aktuális helyzetre próbálták felhívni a figyelmet. Számos emberi jogi szervezet korábbi vizsgálatával egybehangzóan azt állítja, hogy Izrael népirtást követ el Gázában. Az izraeli kormány visszautasítja a vádakat.