Kiszivárgott egy Orbán Viktornak küldött levél – figyelmeztették a miniszterelnököt

Az Európai Tanács elnöke, António Costa hétfőn felszólította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy tartsa magát az EU által elfogadott, 90 milliárd eurós ukrajnai hitelről szóló megállapodáshoz – áll abban a levélben, amelyet a Reuters szerint a miniszterelnöknek küldött Costa.

„Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, a döntés kötelezi őket. E kötelezettség megszegése az őszinte együttműködés elvének megsértését jelenti” — írta Costa levelében. Úgy fogalmazott:

„egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által közösen meghozott döntések hitelességét.”

Az ügy előzménye, hogy hétfőn nem sikerült megegyezni az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadásáról a háború kedden esedékes évfordulója előtt, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, a magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A tagállami vezetők még a decemberi EU-csúcson megegyeztek abban, hogy 24 tagállam – Magyarország, Szlovákia és Csehország távolmaradásával – két évre 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának megerősített együttműködés formájában, amelyhez nem szükséges egyhangú uniós döntés. A hvg.hu cikke szerint a hitelnyújtáshoz szükséges egyik vonatkozó jogszabály, amelyet ehhez módosítani kell, azonban maga az uniós költségvetés, s ehhez a döntéshez egyhangúság szükséges. Korábban Orbán Viktor is úgy nyilatkozott, hogy bár Magyarország nem akar részt venni a hitelprogramban, a költségvetés módosítását támogatni fogja – ez Szijjártó mai kijelentésével azonban megváltozhatott.