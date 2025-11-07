Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Viktor miniszterelnök egy nagyszámú, több kormánytagot is magába foglaló delgáció élén Washingtonba utazott, ahol magyar idő szerint ma 17:30 perckor találkozik, a tervek szerint pedig az újságírók elé is áll Donald Trump amerikai elnökkel együtt, a Fehér Házban.

A Bloomberg úgy értesült, hogy több konkrét megállapodás is születhet a felek között.

A magyar kormány várhatóan 100 millió dollár (33,5 milliárd forint) értékű szerződést ír alá a Westinghouse Electric Co. vállalattal nukleáris fűtőanyag vásárlásáról – közölte egy, az ügyet ismerő forrás, aki neve elhallgatását kérte a dolog bizalmas természete miatt. A megállapodás értelmében az amerikai cég venné át a jelenleg orosz beszállítótól függő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátását. A kétoldalú nukleáris megállapodásról nagy vonalakban ma reggel már Szijjártó Péter külügyminiszter is beszélt.

A forrás szerint emellett egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, öt évre szóló szerződés is napirenden van, amelynek keretében amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezne Magyarországra. A Bloomberg forrása szerint ennek részeltei még változhatnak, a tárgyalások az utolsó fázisban vannak.

Dolgoznak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzésén is, a megállapodás összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis 6700 milliárd forintot. Ezek megvásárlásáról első körben szándéknyilatkozatot írhat alá a magyar kormány. A kis moduláris atomerőművek beszerzéséről szintén beszélt a nap folyamán Szijjártó. A lap forrása szerint a moduláris reaktorokról szóló tárgyalások még a kezdeti szakaszban vannak, és nem minden technológiai akadály hárult el a beszerzésük előtt, de az már most látszik, hogy a projekt „gyökeresen átírhatja a régóta csúszó paksi bővítést”. Az orosz Roszatom a jelenlegi ütemterv szerint 2026 februárjában kezdené meg a betonöntést, vagyis 12 évvel a szerződés aláírása után kezdődnének meg Paks II. építési munkálatai.

Mindemellett magyar tisztviselők szerint a megállapodáscsomag védelmi szerződéseket és egy meg nem nevezett pénzügyi egyezményt is tartalmaz.

Nagy kérdés, hogy mi lesz a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménnyel, amit még az előző, Joe Biden vezette amerikai adminisztráció függesztett fel. Néhány napja a lapcsoportunkhoz tartozó Mfor.hu kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette, hogy asztalra kerül majd ez a kérdés.