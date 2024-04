Kit gyengít Magyar Péter? - a nemzetközi sajtó gyorsan reagált

Az angol nyelvű oldalak közül a The Guardian hosszú cikkben számolt be a budapesti tüntetésről – írja összeállításában a Népszava. A lap Végh Zsuzsannát, a German Marshall Fund programfelelősét idézi, aki szerint „Magyar Péter megjelenése váratlan volt és láthatóan váratlanul érte a kormányt és kommunikációs gépezetét”. A lap utal a Republikon Intézet legfrissebb felmérésére, amely szerint Magyar még be nem jelentett pártja 15 százalékot szerezhet egy esetleges voksoláson. Végh Zsuzsanna ezzel kapcsolatban megjegyzi: még nem világos, Magyar Péter képes lesz-e tartósan fejfájást okozni Orbánnak.

Magyar Péter vezette a tömeget a szombati tüntetésen

Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

„Magyar Péter mozgalma reményt keltett azokban a magyarokban, akik ellenzik a miniszterelnököt, de bizalmatlanok az ország veterán baloldali figuráival szemben is. Orbán ellenfelei közül azonban néhányan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy megoszthatja az ellenzéki szavazatokat” – állapítja meg a The Guardian.

A francia nyelvű média is beszámolt a tüntetésről, túlnyomórészt az AFP hírügynökség tudósítását átvéve. A France24 hírtelevízió portálja kiemelte:

„Orbán Viktor, aki fokozta a sajtószabadság korlátozására és az ország feletti befolyásának megerősítésére irányuló intézkedéseket, a kegyelmi ügy óta 14 éves hivatali idejének legsúlyosabb politikai válságával néz szembe.”

Az osztrák ORF emlékeztetett arra, ez volt már a harmadik tüntetés, amelyet Magyar Péter Orbán Viktor kormányával szemben szervezett. Honlapján azt írta, még meg nem nevezett pártjával a volt miniszterférj a szavazatok akár 20 százalékát is megszerezheti. Eddig azonban

„nem a jobboldali nacionalista kormánypártot, a Fideszt tudta gyengíteni, hanem az ellenzéki pártokat. Utóbbiak egyre inkább támadják Magyart”.

A bécsi Kurier címében azt írja, hogy százezrek tüntettek Budapesten a kormány ellen. Mint a lap emlékeztet rá, Magyarországon nagy az ellenállás a kormányfővel szemben. „A reménysugár Magyar Péter, aki nyíltan támadja Orbán Viktort - még pártot is akar alapítani és indulni az európai választásokon” – írja a lap online portálja. Magyar Péter beszédéből azt a részt emelte ki, amely szerint lépésről lépésre kell visszavenni az országot.

Németországban is érdeklődés kíséri a magyarországi történéseket, szombat este a német közszolgálati média honlapja, a Tagesschau szintén vezető helyen, két cikkben is foglalkozott a témával. A Das Erste közszolgálati csatorna budapesti helyszíni tudósítója a rendőrséget idézi, amely szerint negyedmillióan vonultak fel Orbán ellen. A Tagesschau portálja közölte: Magyar Péter Orbán Magyarországát maffiaállamnak nevezte, és arra bizonyítékokkal szolgált. Az ügyészség több ügyben is nyomoz.

"Adja át a kormány a hatalmat az emberek kezébe, és adja meg nekik a választás lehetőségét" – ezt a mondatot emelte ki Magyar Péter beszédéből a német médium.