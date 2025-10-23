Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Európai Unió Oroszország

Kitiltják az EU-ból az orosz LNG-t – itt a 19. szankciós csomag

mfor.hu

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását – tették hozzá.

A csomag hosszú távú szerződések esetén 2027 januárjától, rövid távú szerződések esetén pedig hat hónapon belül tilalmat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) EU-ba történő behozatalára, és szigorítja a két nagy orosz állami tulajdonú olajtermelőre (Rosznyefty és a Gazprom) vonatkozó jelenlegi tranzakciós tilalmat.

Ezzel párhuzamosan megszorító intézkedések lesznek érvényben olyan, nem uniós gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg Kínában is.

A végrehajtás megerősítése érdekében az EU az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 117 tankerhajóját szankcionálja. Ezzel immár 557 hajó van EU-szankciók hatálya alatt. Ezek a hajók támogatják az orosz energiaágazatot, katonai felszereléseket szállítanak Oroszország számára, vagy lopott ukrán gabonát szállítanak – részletezték.

Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további orosz és más, nem uniós országok bankjaira, hogy bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ.

A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat is.

Az EU új, közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatást nyújtanak az orosz katonai iparnak.

Az új szankciók értelmében a schengeni térségen keresztül történő utazás során az orosz diplomaták kötelesek lesznek előzetes tájékoztatást adni az utazásban érintett uniós tagállamoknak.

Az intézkedés célja az „Oroszország Ukrajna elleni agresszióját támogató, egyre ellenségesebb hírszerzési tevékenységek” megakadályozása.

Tekintettel arra, hogy a háború 2022. február 24-i kezdete óta az ukrán hatóságok becslése szerint Oroszország közel 20 ezer ukrán gyermeket deportált és szállított erőszakkal Oroszországba vagy az Oroszország által jogellenesen megszállt ukrán területekre, az EU 11 további ember jegyzékbe vételéről határozott az ilyen tevékenységekben részt vevők elszámoltathatósága érdekében.

Az EU-szankciók az orosz hadiipari komplexum részét képező üzletembereket és szervezeteket, valamint az Egyesült Arab Emírségekből és Kínából származó, katonai és kettős felhasználású termékeket előállító és Oroszországba szállító gazdasági szereplőket is célba vesznek.

Az EU emellett listára veszi Oroszország legnagyobb aranykitermelőjét, hogy „tovább korlátozza a Kreml bevételi forrásait”.

Az intézkedésekkel megtiltják az európai gazdasági szereplőknek azt is, hogy az oroszországi turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást, egyebek között további szankciók elfogadása révén – tette hozzá közleményében az uniós tanács.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Robbanások egy orosz lőszerraktárban, többen meghaltak

Robbanások egy orosz lőszerraktárban, többen meghaltak

Egy lőszergyárban voltak robbanások, a jelentések szerint tizenketten meghaltak.

Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Késik a miniszterelnök, addig Szlovákia képviseli a magyar álláspontot.

Drámai fordulat: békecsúcs nincs, újabb szankciók vannak – ez Trump döntése

Drámai fordulat: békecsúcs nincs, újabb szankciók vannak – ez Trump döntése

Donald Trump szerint a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások nem vezetnek sehova, ezért határozatlan időre elhalasztják a budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozót.

Putyin nukleáris gyakorlatot felügyelt a budapesti találkozó halasztása után

Putyin nukleáris gyakorlatot felügyelt a budapesti találkozó halasztása után

Gyakorlatoztak az orosz erők.

Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

Az ukrán elnök örülne a kompromisszumnak.

Vegyi üzem

Orosz vegyi üzemet talált el Ukrajna

Az ukrán hadsereg közlése szerint Ukrajna brit gyártmányú, nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákkal támadott meg egy orosz vegyi üzemet.

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcsról

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcs ügyében

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Erősen megkérdőjeleződött annak a valószínűsége, hogy a közeljövőben lesz-e csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve az orosz elnök különleges megbízottja is reagált a hírekre.

Cselényi Gyula pályája igen magasra ívelhet

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168