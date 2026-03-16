Kiüthet az iráni háború egy újabb országot

Srí Lanka úgy döntött, hogy szerdánként bezárja a kormányhivatalokat, az egyetemeket és az iskolákat, hogy ezzel takarékoskodjon az energiával, és kezelje az Irán és az Egyesült Államok-Izrael közötti háború miatt kialakuló esetleges üzemanyagválságot – írja a Guardian. Srí Lankán 2022-ben hónapokig tartó súlyos üzemanyaghiány alakult ki, amely tömegtüntetésekhez vezetett, és végül Gotabaja Radzsapaksza akkori elnök bukásához

A lépést egy nappal azután jelentették be, hogy a kormány szigorú üzemanyag-adagolási rendszert vezetett be a pánikszerű felvásárlás megelőzésére. Banglades március 6-án hasonló korlátozásokat vezetett be, napi limitet szabva az üzemanyag-értékesítésre, miután hírek érkeztek a tömeges felvásárlásról.