Kivégezték az ukrán parlament volt elnökét

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett „szörnyű gyilkosság” első ismert körülményeiről. Az elkövetőt keresi a rendőrség.

Former Speaker of the Verkhovna Rada (Parliament) and one of the leaders of the Revolution of Dignity 2013-2014 Andriy Parubiy Killed in Lviv (2nd photo-killer) pic.twitter.com/mq1a2cSB1k — ꑭOstap Vyshnya (@VyshnyaOstap) August 30, 2025

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára.

(MTI)