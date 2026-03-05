2p

Külpolitika Oroszország Ukrajna Szijjártó Péter Vlagyimir Putyin

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

mfor.hu

Megint behívatják a nagykövetségi ügyvivőt.

Behívatják a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba a szerdán szabadon engedett két kárpátaljai magyar hadifogoly ügyében – közölte a kijevi diplomáciai tárca.

A minisztérium közleményében, amelyet az RBK-Ukrajina hírportál idézett, megjegyezték, hogy látták a bejelentést arról, hogy Oroszország átadott néhány katonát Magyarországnak, Ukrajnának semmilyen információja sem volt erről.

„Ezért a külügyminisztériumba meghívták a magyar nagykövetségi ügyvivőt, hogy hiteles információkat szerezzenek tőle. Az ukrán fél egyben kérvényezte, hogy hozzáférést kaphasson a visszahozott személyekhez” – áll a közleményben.

Az ukrán külügyminisztérium szerint „Moszkva és Budapest nem először manipulál a hadifoglyok érzékeny kérdésével”.

„Nem lehet nem megdöbbentő az a cinizmus, amikor emberek szabadon bocsátásának kérdését a magyarországi választások előtti politikai PR részévé teszik és aprópénzre váltják a Kremllel való kapcsolatokban. Nyilvánvaló, hogy sem (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök), sem pedig a jelenlegi budapesti vezetés nem ismer határokat a cinizmusban”

- olvasható az állásfoglalásban.

A tárca reményét fejezte ki, hogy az érintetteknek „lehetővé teszik, hogy saját maguk dönthessenek a saját életükről”.

A közleményben az ukrán minisztérium az „etnikai kártyával való magyar manipulációról” tett említést.

Hozzátették: „Ukrajna mindig elsődleges fontosságot tulajdonít polgárai védelmének, függetlenül etnikai származásuktól. A valódi humanitárius erőfeszítések, amelyeket a világ azon államai tesznek, amelyek őszintén segítik Ukrajnát a fogságban tartott emberek kiszabadításában és az életek védelmében, soha nem járnak ilyen cinikus PR-ral és átpolitizálással” – hangoztatta a tárca.

(MTI)

