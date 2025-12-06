Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Oroszország éjszakai ukrajnai drón- és rakétatámadásaira válaszul riasztották a NATO vadászgépeit és légvédelmi rendszereket is készültségbe helyeztek Lengyelországban – derült ki a lengyel védelmi erők közösségi médiás posztjából, amit az amerikai ABC szemlézett. Mint írták:

a gépek felszálltak, a földi telepítésű légvédelmi rendszerek és a radarfelderítő eszközök pedig készenléti állapotba kerültek. Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légterünk biztosítása és védelme, különösen az Ukrajnával szomszédos, veszélyeztetett térségekben.

A riasztás nagyjából négy órán át tartott, majd a parancsnokság közölte, hogy a vadászgépek és a légvédelmi egységek „visszatértek a normál működéshez”. A lengyel légtér megsértését nem észlelték – áll a posztban. A válaszlépésekben részt vett a spanyol és a cseh légierő, valamint német és holland légvédelmi rendszerek is.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka folyamán 653 drónt és 51 rakétát – köztük 17 ballisztikus rakétát – indított Ukrajna ellen. A légierő közlése szerint ezek közül 585 drónt és 30 rakétát sikerült lelőni vagy hatástalanítani.