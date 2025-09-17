Kizárják Orbán Viktor szövetségesének pártját

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) a múlt csütörtöki ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy kizárják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert a soraikból – írja a Politico.

A döntést az uniós pártcsalád október 16-17-én Amszterdamban rendezendő kongresszusán ratifikálhatják.

A Smer tagságát 2023 októberében függesztették fel, koalíciós partnerével, a Hlasszal együtt. A Hlas esetén marad a felfüggesztés, egyelőre nem zárják ki a szocialista pártcsaládból.

A mostani elhatározás azt követően született meg, hogy Robert Fico májusban Vlagyimir Putyin orosz elnök vendége volt Moszkvában, előtte pedig Pekingbe utazott, ahol Putyin mellett Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, Kim Dzsong-un észak-koreai diktátor és a házigazda Hszi Csin-ping kínai elnökkel vett részt a második világháború lezárásának évfordulóját ünneplő katonai parádén, ami egy erődemonstrációnak is beillett.