Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Robert Fico

Kizárják Orbán Viktor szövetségesének pártját

mfor.hu

Az Orbán Viktorral jó viszonyban lévő Robert Fico szlovák miniszterelnök Smert nevű alakulatát az Európai Szocialisták Pártja nem akarja látni a soraiban.

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) a múlt csütörtöki ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy kizárják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert a soraikból – írja a Politico.

A döntést az uniós pártcsalád október 16-17-én Amszterdamban rendezendő kongresszusán ratifikálhatják.

A Smer tagságát 2023 októberében függesztették fel, koalíciós partnerével, a Hlasszal együtt. A Hlas esetén marad a felfüggesztés, egyelőre nem zárják ki a szocialista pártcsaládból.

A mostani elhatározás azt követően született meg, hogy Robert Fico májusban Vlagyimir Putyin orosz elnök vendége volt Moszkvában, előtte pedig Pekingbe utazott, ahol Putyin mellett Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, Kim Dzsong-un észak-koreai diktátor és a házigazda Hszi Csin-ping kínai elnökkel vett részt a második világháború lezárásának évfordulóját ünneplő katonai parádén, ami egy erődemonstrációnak is beillett.

Vészjósló bejelentést tett Izrael miniszterelnöke

Önálló fegyvergyártásba kezdenek a leállított fegyverszállítások ellensúlyozására.

Az amerikaiak orra előtt lőtték ki az oroszok az atomfegyverhordozókat

Moszkva és Minszk együtt gyakorolja a Fehéroroszországba telepített nukleáris fegyverek kilövését, amerikai megfigyelők jelenlétében.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadja albán kollégáját, Bajram Begajtot

Sulyok Tamás vendégül látta, meg is hívták ebbe az országba

Nagyra értékelem a Magyarország és Albánia közötti kiváló kapcsolatokat – hangsúlyozta Bajram Begajt albán köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás államfővel kedden a Sándor-palotában.

Magyarország is ellenzi az oroszok európai vízumkorlátozását?

Magyarország is felszólalt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok Európai Unióban történő korlátozásának elfogadása ellen – olvasható a pravda.ru online orosz napilapban.

A határ a csillagos ég – Izraeli partnerével kötött együttműködést az NGM

Űripari együttműködést kötött az Nemzetgazdasági Minisztérium és Izrael Innovációs Tudományos és Technológiai Minisztériuma.

A Szabadság-szobor már nem fordít hátat nekünk

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bejelentette, hogy Magyarország státusza ismét teljes jogú a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP).

Izrael népirtást követett el Gázában, állítja az ENSZ vizsgálóbizottsága

A jelentés izraeli vezetők nyilatkozatait és az izraeli erők magatartásának mintáját idézi a népirtó szándék bizonyítékaként.

Újabb fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

Egy olasz bíróság elrendelte annak az ukrán férfinak a kiadatását Németországnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő koordinálta 2022-ben a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásokat.

Elindult az izraeli hadsereg Gázaváros ellen

Elindult az izraeli szárazföldi offenzíva Gázaváros ellen.

Történelmi vizitre jön Trump Nagy-Britanniába

Állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik ma Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök még februárban nyújtotta át Washingtonban az Egyesült Államok elnökének. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.

