Kőkemény üzenetet küldött Trump Iránnak

Trump a közösségi médiában tette a kijelentést, mindössze órákkal azután, hogy Irán elnöke bejelentette: meg nem nevezett országok megpróbáltak közvetíteni a felek között, ami az első jele annak, hogy diplomáciai kezdeményezés indulhat a konfliktus lezárására – számol be róla a Reuters.

„Iránnal nem lesz semmilyen megállapodás, kivéve a FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁST!” – írta Trump. „Ezután, és egy NAGYSZERŰ ÉS ELFOGADHATÓ vezető(k) kiválasztása után mi, valamint sok nagyszerű és nagyon bátor szövetségesünk és partnerünk fáradhatatlanul fogunk dolgozni azon, hogy Iránt visszahozzuk a pusztulás széléről, és gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyük, mint valaha.”

Csütörtökön Trump telefonos interjúban a Reutersnek azt mondta, hogy jogot követel arra, hogy segíthessen kiválasztani Irán új legfelsőbb vezetőjét, aki a háború első napján megölt Ali Hámenei ajatollah helyére lépne.

