Szóba se jöhet Skandinávia — itt segíti hazánk a keresztényeket

A Hungary Helps nemcsak a szolidaritásról szól, hanem a migráció megelőzésének az érdekében a helybe vitt segítségről is – fogalmazott az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a csaknem 100 milliós népességű Kongóban a keresztények üldözése és a fegyveres konfliktusok nemcsak humanitárius szempontból fontosak, az ország jelentős migrációs forrás is Európa felé.

Azbej Tristan megemlítette, hogy Kongóban nemcsak az üldözött keresztényeket, hanem a keresztény társadalmi missziót is támogatják. Ebben egy 25 éve ott élő magyar orvos, Hardi Richárd nyújt segítséget. Támogatták az Afrikáért Alapítvány Kinshasában lévő szakképző központját is.

Az államtitkár beszélt arról, hogy Magyarország volt az első, amely kormányzati szinten indított programot az üldözött keresztények megsegítésére. A tragikus támadás után is kötelességünk kifejezni a szolidaritásunkat – mondta.

Hozzátette, az ADF korábban is támadott meg templomokat, keresztény falvakat. Amióta az Iszlám Állam visszaszorult a Közel-Keleten, a véres keresztényüldözés színtere Afrikába helyeződött át, a kontinensen tavaly legalább 4500 keresztényt gyilkoltak meg.

Felidézte, a támadás Maiba településen február 14-én kezdődött, először húsz, másnap további ötven embert raboltak el. Napokig nem lehetett tudni a sorsukról, majd a múlt héten megtalálták a maradványaikat. Hetven embert fejeztek le egy protestáns templomban, az áldozatok között nemcsak férfiak, hanem nagy számban gyerekek, nők és idősek is vannak.

Azbej Tristan elmondta: Kongó keleti részén jelenleg is fegyveres konfliktus zajlik, ami teret ad a keresztényeket üldöző, iszlamista terrorszervezeteknek. A mostani. az elmúlt másfél évben a legsúlyosabb támadás volt, az ADF nevű, az Iszlám Államnak hűségesküt tett szervezet követte el.

A segítségnyújtást Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 televíziós csatornán jelentette be csütörtökön — jelentette az MTI.

