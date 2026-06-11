Könnyebb lesz beutaznunk ebbe a szomszédos országba

Szlovénia 2023 októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb további hat hónappal, az év végéig meghosszabbította.
(MTI)
A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről – közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium.
Szlovénia 2023 októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb további hat hónappal, az év végéig meghosszabbította.
(MTI)
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