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Könnyek közt Neymar, ahogy az angolok is, de ők örömükben – foci-vb

mfor.hu

Egyre közelebb kerül néhány nagy esélyes az áhított kupához. Íme a friss részletek.

Az Egyesült Államok-Kanada-Mexikó közös rendezésében zajló labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei a vasárnapi játéknapról a következőképpen alakultak.

Anglia-Mexikó 3-2 (2-1)

Az angol válogatott 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság mexikóvárosi nyolcaddöntőjében. A meccset vihar miatt egyórás késéssel kezdték. 

Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julián Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó.

A mérkőzés rövid összefoglalóját itt nézheti meg egy kattintással.

Norvégia-Brazília 2-1 (0-0)

A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcaddöntőjében.

A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét.

A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből. Az egyébként sérüléssel küzdő Neymar csereként állt be, és utolsó meccsét játszhatta a nemzeti válogatott színeiben. El is érzékenyült az események miatt.

A mérkőzés rövid összefoglalóját itt nézheti meg egy kattintással.

Ez történt a hétvége első napján

Szombaton, szintén nagy izgalmak közepette került sor 

a Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0) Marokkó-Kanada 3-0 (0-0) 

mérkőzésekre. Utóbbiak részleteit itt tekintheti meg:

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