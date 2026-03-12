Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Az izraeli hadsereg csapáshullámot indított a libanoni Bejrút sűrűn lakott külvárosai ellen, miután a Hezbollah tucatnyi rakétát lőtt ki Izraelre Az Izraeli Védelmi Erők azt állította, hogy a csapások a dél-bejrúti Dahieh külvárosban található Hezbollah-infrastruktúrát vették célba. A libanoni hatóságok az izraeli csapások és a szárazföldi inváziók már 570 ember halálát okozták, és az áldozatok között legalább 83 gyerek van. Körülbelül 750 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, miután menekülni kényszerültek az erőszak elől, ami egyre súlyosbodó humanitárius katasztrófához vezet.

Több Öböl-állam jelentette, hogy iráni rakétákat és drónokat fogtak el csütörtökön kora reggel. Az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban az egyik drón egy luxusnegyedben csapódott a földbe. Bahrein közlése szerint az iráni támadások üzemanyagtartályokat céloztak meg az északi Muharrak kormányzóságában, míg Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma azt közölte, hogy több mint 20 drónt fogtak el és semmisítettek meg az ország keleti részén, ahol a királyság olajmezői találhatók. Kuvait fegyveres erői azt írták, hogy légvédelmük hajnalban számos ellenséges drónt fogott el, miután megsértették az ország légterét. A védelmi minisztérium közlése szerint két ember megsérült, miután egy drón egy lakóépületet talált el és tüzet okozott.