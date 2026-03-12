2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Irán

Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

mfor.hu

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

  • Az Iszlám Forradalmi Gárda megerősítette, hogy a Hezbollahhal közösen koordinált támadást indítottak izraeli célpontok ellen. A Forradalmi Gárda közleményben azt írta, hogy Tel-Avivra, Jeruzsálemre, Haifára, valamint Jordániában és Szaúd-Arábiában található amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat, összesen több mint ötven célpontra. Irán rakétákat indított, míg a Hezbollah drónokat is bevetett. A háború kezdete óta először hajtott végre koordinált támadást Irán és az általuk támogatott, Libanonban működő terrorszervezet, a Hezbollah.

  • Az izraeli hadsereg csapáshullámot indított a libanoni Bejrút sűrűn lakott külvárosai ellen, miután a Hezbollah tucatnyi rakétát lőtt ki Izraelre Az Izraeli Védelmi Erők azt állította, hogy a csapások a dél-bejrúti Dahieh külvárosban található Hezbollah-infrastruktúrát vették célba. A libanoni hatóságok az izraeli csapások és a szárazföldi inváziók már 570 ember halálát okozták, és az áldozatok között legalább 83 gyerek van. Körülbelül 750 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, miután menekülni kényszerültek az erőszak elől, ami egyre súlyosbodó humanitárius katasztrófához vezet.

  • Több Öböl-állam jelentette, hogy iráni rakétákat és drónokat fogtak el csütörtökön kora reggel. Az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban az egyik drón egy luxusnegyedben csapódott a földbe. Bahrein közlése szerint az iráni támadások üzemanyagtartályokat céloztak meg az északi Muharrak kormányzóságában, míg Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma azt közölte, hogy több mint 20 drónt fogtak el és semmisítettek meg az ország keleti részén, ahol a királyság olajmezői találhatók. Kuvait fegyveres erői azt írták, hogy légvédelmük hajnalban számos ellenséges drónt fogott el, miután megsértették az ország légterét. A védelmi minisztérium közlése szerint két ember megsérült, miután egy drón egy lakóépületet talált el és tüzet okozott.

- írja a Telex a nemzetközi sajtó alapján.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint megugrott a kőolaj ára

Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Bizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168