Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Külpolitika Csehország Magyar Péter

Korábban még Orbán Viktort támogatta, most már Magyar Péterre kacsintgat a cseh kormányfő

Andrej Babis örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést.

Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot (V4), és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához.

„Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki (Magyar Péternek) is köszönhetően sikerülni fog” – írta Andrej Babis.

A cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a magyar választások előtt nyíltan Orbán Viktort és a Fideszt támogatta. A Tisza Párt választási győzelme után azonban gratulált Magyar Péternek.

Martin Kupka, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke kijelentette: Magyar Péter kormányfői kinevezése elsősorban Magyarország polgárai, de Csehország és visegrádi partnerei számára is jó hír.

„Szilárd meggyőződésem, hogy (Magyar Péter) nem fogja folytatni a közeledést a Kremlhez és az Európán belüli együttműködésre fog összpontosítani” – írta az X közösségi oldalon megjelent nyilatkozatában az ODS elnöke, aki szintén gratulált az új magyar kormányfőnek.

(MTI)

„Moszkva a legrosszabb forgatókönyvre készül” – szombaton elszabadulhat a pokol az orosz-ukrán háborúban?

A szakértő szerint Kijevnek túl csábító lehet a célpont.

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

